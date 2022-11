Venku je 30 °C, uvnitř „zima“. Stadiony v Kataru jsou stavitelský unikát

Na stadionu bylo ovšem chladněji. Postarala se o to obří klimatizace, kterou je nejen tento katarský stadion vybaven. Má v ochozech i na hřišti udržovat teploty zhruba v rozmezí 18 až 24 °C. Protože první večer byl nejen relativně chladný, ale také větrný, někteří fanoušci podle reportérů měli pocit, že se na klimatizaci mohlo ubrat.

Jiné zápasy se hrají během dne, kdy jsou teploty výrazně vyšší. Zatím mají pořadatelé v tomto ohledu štěstí, teploty od 18. listopadu nepřesáhly 30 °C, ale zřejmě už o víkendu 26.–27. listopadu by se nad tuto hodnotu měly vyšplhat.

Hostitelská země slibovala, že i v takových podmínkách bude šampionát bezpečný pro fanoušky i hráče – a také i trávník na stadionech. Opatrnost nakonec zvítězila a v roce 2015 bylo rozhodnuto, že šampionát se přesune do klimaticky příznivější části roku. Velký experiment se schopností lidské termoregulace se naštěstí neuskutečnil.

Katar ovšem tvrdí, že pro sedm z osmi stadionů, na kterých zápasy probíhají, hodlá najít prakticky celoroční využití. Stadiony tedy mají být připraveny hostit společenské a sportovní události i během horkého léta. A to díky tomu, že je inženýři zabalili do „bubliny“ chladného vzduchu.

Vedoucí projektu Saud Abdul Ghaní pro novináře popisuje chlazení stadionů jako „řízenou mikroklimatickou bublinu“. V podstatě to znamená, že designéři systému se pokusili problém zmenšit na přijatelnou úroveň.

Nechladí se celý prostory stadionů a objem vzduchu v nich, ale pouze ta část, kde jsou lidé. Na stadionu se vytváří vrstva studenějšího vzduchu, která většinu chlazené plochy pokrývá pouze do výšky zhruba dvou metrů. Pokud byste byli vyšší a stoupli si na sedačku, podle tvůrců byste tak mohli cítit, že vzduch kolem vaší hlavy je znatelně teplejší než kolem vašich nohou.

Prostředí nad hrací plochou má být tedy víceméně homogenní. Hodnoty teploty, vlhkosti i rychlosti proudění vzduchu se v různých místech plochy mají lišit maximálně o plus minus jedno nebo dvě procenta, jak uvedl šéfkonstruktér Saudí pro server The Athletic.

Celý okruh je také do velké míry uzavřený, byť stadiony jsou většinou během zápasu otevřené (téměř všechny však mají zavírací střechu pro případ nepříznivých podmínek). Než se ochlazený vzduch stačí příliš ohřát, nasají ho ventilátory, které ho dovedou k chladicím zařízením do podzemních podlaží.

To není nic nezvyklého, je to ověřený postup, jak výrazně snížit energetickou spotřebu klimatizace. Nikdy totiž není zapotřebí zchladit vzduch z vysokých venkovních teplot. Mimochodem, vzduch se nejen ochlazuje, ale také relativně důkladně filtruje a čistí, tedy zbavuje prachu či mikrobů. Například alergiky by tak údajně během pobytu na stadionu nemělo nic dráždit.