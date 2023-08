Selhání O2 TV při infarktovém zápasu Sparty rozzuřilo diváky. Budou kompenzace

Odvetný zápas po základní hrací době skončil 1:1, a tak se prodlužovalo. V tu chvíli ale už řada fanoušků místo sledování zápasu řešila různé druhy chyb, které jim jejich přijímač doma hlásil. Přenos O2 TV spadl. „V tuto chvíli přesnou příčinu, proč k výpadku došlo, neznáme. Intenzivně to řešíme se svými dodavateli. Mohu potvrdit, že se výpadek týkal zhruba čtvrtiny diváků a problémy trvaly přibližně 20 minut,“ sdělil Seznam Zprávám mluvčí O2 TV David Solnař.

Velmi se omlouváme za technické problémy s O2 TV, které jsme zaznamenali u některých zákazníků. Aktuálně by již měla O2 TV postupně všem zákazníkům zpět nabíhat. Děkujeme za pochopení.

Reakce rozzuřených fanoušků, kteří si za službu platí, ale zápas nemohli kvůli chybě sledovat, následně zasypaly sociální sítě. „Vy se nemáte omlouvat, ale za ten váš produkt vracet peníze!“ nebo „A na co to těm lidem teď je? To už se opakuje roky a furt žádná změna.“ Vzkazy naštvaných uživatelů směrem k O2 TV byly jasné.