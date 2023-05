Giro d’Italia, jaké dlouho nebylo. Déšť, covid, pády, nakonec Roglič

Tři časovky dlouhé dohromady přes 73 km – to na Grand Tour už dlouho nebylo. Měly hrát do not hlavnímu favoritovi, belgickému mladíkovi Remku Evenepoelovi (Soudal Quick-Step). Také nezvykle dlouhé etapy. Hned šest jich mělo přes 200 km (nejdelší 219 km) a dalších pět přes 190 km. Podle mnoha expertů to bylo zbytečné a snížilo to dramatičnost závodu.