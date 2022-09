Jak totální amatéři postoupili poprvé na mistrovství světa v baseballu

Povídali jsme si o nedávném velkém úspěchu s českým baseballistou, nadhazovačem Lukášem Ercolim. Ten je přesvědčen, že český baseball se za poslední léta hodně zvedl a může konkurovat i kvalitním světovým týmům.

Je to obrovský úspěch pro Čechy. Kolikátí jsme byli dosud v Evropě a ve světě?

Určitě je to největší úspěch, co kdy český baseball zažil. My jsme bývali většinou kolem čtvrtého, pátého místa na ME v mužích, ale medaili jsme ještě neměli. V mládeži ale už ano. Na World Baseball Classic, což je regulérní mistrovství světa, jsme však ještě nikdy nebyli.

Kdy se odehraje finále a komu se tam postavíme?

WBC budeme hrát ve skupině B 9. až 13. března v Tokiu. A střetneme se s Japonskem, Jižní Koreou, Austrálií a Čínou. Další skupiny se odehrají na Tchaj-wanu, ve Phoenixu v Arizoně a v Miami na Floridě.

Co se u nás změnilo? V čem jsme se zlepšili a proč?

Trošku faktor štěstí, ale hlavně je to dlouhodobou prací českého baseballu. Začíná to už od mládeže, kdy mladí mohou jezdit na mládežnické turnaje a už od 15 let se pravidelně potkávají s nejlepšími týmy a státy. Roky jsme tam dostávali sice od těch nejsilnějších, jako je Japonsko nebo USA, hodně bodů, ale postupně jsme se na tu úroveň adaptovali. A nakonec dokážeme hrát i s těmi nejlepšími.

Měli bychom šanci třeba proti USA?

Myslím, že když USA budou mít největší hvězdy z Major League Baseball (MLB), tak asi šanci mít nebudeme, ale kolem 10. místa na světě (se Španělskem, týmy z Latinské Ameriky…) můžeme hrát vyrovnaná utkání.

Jaké jsou vůbec nejlepší týmy světa?

Kromě zmíněných USA, které vyhrály poslední WBC v roce 2017, také Japonsko. Obě země jsou dlouhodobě nejlepší. Nás Japonsko čeká a bude to na stadionu Tokyo Dome pro 55 tisíc lidí určitě skvělý zážitek.

Výborné týmy většinou postaví Portoriko, Kuba, Dominikánská republika. Pak Tchaj-wan, Jižní Korea, ale i Austrálie. V Evropě je dlouhodobě nejlepší Nizozemsko, potom Itálie, Španělsko, Velká Británie a určitě i my s Německem.

Odkud ti naši kluci jsou? Jaké mají profese a jak trénují?

Nikdo není profesionál, to u nás není prostě možné. Spousta je i z malých týmů, odkud přišli hrát extraligu do velkých měst. Já jsem třeba z Roudnice, ale byl s námi kluk z Loun, dva z Frýdku-Místku, jeden z Hluboké, z Olomouce, prostě prakticky z celé republiky.

A profese jsou velmi různorodé. Třeba Martin Schneider je profesionálním hasičem. Stal se hrdinou posledního zápasu, výborně ho odházel, držel pálkaře Španělska na jednom bodu. V zadním poli nám hrál učitel ze střední školy Arnošt Dubový, pak tam byli finanční poradci, já dělám sice marketing pro Českou baseballovou asociaci, ale díky výsledkům v extralize jsem teď jel do Řezna nadhazovat.

Hraje nebo hrál někdo i v USA?

Ano, dnes tam kluci hodně studují a pak se stanou důležitou součástí našeho týmu. To se stalo i teď. Mají tam téměř profesionální podmínky. I díky tomu nám stoupla konkurenceschopnost. Jeden náš nadhazovač, 18letý kluk, je už dva roky v USA na high school a teď podepsal smlouvu s univerzitním týmem.

Baseball má při utkáních hodně hráčů i trenérů…

Nás teď na kvalifikaci v Řeznu bylo 29 hráčů a 6 trenérů. Je to takový standard pro MS, na ME nás jezdí míň. V MLB jich je ale při utkání ještě víc, třeba 40. Je to dané tím, že oni hrají 160 zápasů za sezonu, to je opravdu hodně. U nás bývá na soupisce 20–25 lidí.

Vezměte si, že baseball se skládá ze tří hlavních aktivit – nadhazování, odpal (útok) a obrana (práce v poli). A podle toho musí být i velký počet hráčů a také trenérů. Na odpaly, na nadhazování, na práci v obraně a pak ještě pro útočnou fázi – běh po metách. To je velmi komplikované, musíte odhadnout kdy běžet, kdy ne, kdy čekat…

Jaký je ideální věk baseballisty?

Přes 40 let jsou výjimky. Říká se, že nejlepší baseballový věk pro nadhazovače a catchera (chytače), který řídí nadhazovače a obranu, je 28–33 let. Tehdy, kdy už hráč mentálně dozraje, je připraven na psychologické souboje a řízení obrany.

Budeme mít teď i my profesionály?

Jestli se zprofesionalizuje česká liga, to si nemyslím, to by museli být velcí sponzoři. To je hudba budoucnosti. Ale věřím, že pár kluků, kterým se kvalifikace hodně povedla, dostanou nabídky z Ameriky i z Asie.

Co musí umět správný baseballista?

Kouzlo baseballu spočívá v tom, že je to kolektivní sport složený z individuálních výkonů. Většina kluků si najde svoji roli a uplatnění. Samozřejmě, když jste rychlý atlet, tak se uplatnění hledá snáz. Ale i ti menší, silnější, když dokážou pálit balony daleko, můžou zaujmout dobré místo. To samé platí pro nadhazovače.

Jaká je klíčová pozice?

Nadhazovač a super pálkař. Nejklíčovější je nadhazovač, udává tempo hry a řídí celou obranu.

Lidé říkají, že baseball je často nuda…

Myslím, že spousta z nich si udělá příliš brzy názor, aniž by se snažili hru pochopit. Hřiště je velké, situace někdy nepřehledná. Ale když to člověk dostane pod kůži a pochopí hru, tak to pak atraktivní je. Ale je potřeba tomu dát nějaký čas.

Jaký význam má World Baseball Classic?

To je oficiální MS, největší baseballový turnaj světa, který se koná jednou za čtyři roky. 12 týmů bylo dopředu jasných a o čtyři místa se sehrály dvě kvalifikační skupiny. V Řeznu, odkud teď postoupila Velká Británie a my, druhá začíná v Panamě.

Jsou čtyři skupiny po čtyřech, takže 16 týmů. Každý tým, který prohraje skupinu, tak musí do dalšího cyklu projít kvalifikací. Těch zbylých 12, jež postupují, si automaticky zajišťují vstupenku na další MS.

Americká MLB je spolupořadatelem a uvolňuje všechny hráče. Není to jako v hokeji. Tady ti nejlepší hrají, protože ostatní ligy se nehrají, nebo se zastavují. Budou tam ti nejlepší z nejlepších.

Vítěz tedy získává velkou prestiž ?

Je to obrovská prestiž, tam už jsou agenti a skauti, i pro mladé kluky, kteří studují v USA nebo plánují pobyt v USA a chtěli by hrát baseball profesionálně. Je to pro ně ta největší scéna a obrovská příležitost.

Jaké jsou největší české hvězdy?

Vojta Menšík (23 let) si prošel školou v Americe. Pak catcher Martin Červenka, který řídí obranu i nadhazovače. On je mozkem týmu. Měl skvělou kariéru v USA, v 16 podepsal kontrakt a 12 let hrál profesionálně ve druhé nejvyšší soutěži. Teď dělá obchodního zástupce pro jednu českou firmu, mluví perfektně anglicky, španělsky, italsky…