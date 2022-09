Scéna jak z laciného hotelu. Incident van der Poela s dívkami je i na videu

Van der Poel byl v pondělí obviněn z napadení po noční hádce v nizozemském týmovém hotelu před nedělním mistrovstvím světa. Stalo se tak poté, co dvě dívky ve věku 13 a 14 let opakovaně klepaly na dveře jeho hotelového pokoje a utekly.

Van der Poel nejprve popřel, že by se dotkl kterékoli z nezletilých, ale u australského soudu se nakonec přiznal k běžnému napadení a dostal pokutu 1 500 australských dolarů (25 000 korun). V pondělí mu bylo dovoleno opustit Austrálii, ale dostal na tři roky zákaz vstupu do země.

„Jak jsem řekl, držel jsem dívku za paži, rozhodně ne s úmyslem někomu ublížit. Každý, kdo mě zná, ví, že jsem nikdy nikomu neublížil. Koluje spousta příběhů o tlačení a podobně. To není pravda. Ne, to se nestalo.“

Na otázku, zda by však příště jednal jinak, odpověděl: „Rozhodně toho lituji… Měl jsem se chovat jinak. Bohužel se to stalo.“

Zatím není zcela jasné, jak se stalo, že nizozemský tým bydlel na patře s dalšími hosty, což nebývá speciálně u velkých hvězd zcela obvyklé. „My jsme měli hotel ve Wollongongu kilometr od tratě a tam jsme byli všichni a jen naše výprava,“ řekl Seznam Zprávám český cyklista Mathias Vacek, který získal stříbro v závodě mužů do 23 let.

Podle dalšího nizozemského listu Het Algemeen Dagblad si dívky nebyly vědomy, že je v místnosti profesionální cyklista. První video ukazuje muže, který vstoupil do místnosti, do které dívky po útěku běžely. Video se poté zastaví. Druhé video podle nizozemských medií zahrnuje hádku mezi Van der Poelem a rodiči dívek.

„Chceme si udělat jasný obrázek o průběhu událostí nahlédnutím do kompletního spisu (zatím nemáme soudní dokumenty) a rozhovorem s Mathieu van der Poelem a dalšími členy nizozemského týmu. Na základě toho určíme, jaké další kroky podnikneme. Rádi bychom zdůraznili, že respekt k ostatním, uvnitř i vně pelotonu, je a vždy byl základní hodnotou Alpecin-Deceuninck. Proto na to chceme vhodným způsobem navázat. Teprve poté o tom budou náš tým Mathieu van der Poel znovu komunikovat.“

Bývalý český profesionální cyklista Lubor Tesař, bronzový na mistrovství světa 1993 okomentoval pro Seznam Zprávy, co se odehrává a co prožívají cyklisté před klíčovými závody.

„Mathieu Van der Poel nebyl v laciném hotelu. Jak je možné, že se tam může něco takového dopustit, že děcka dělají neplechu ve 22.30? Cyklista potřebuje klid, má i své rituály. Zejména, když je to mistrovství světa a ještě tak daleko od domova. Velmi důležitá je i mentální příprava. Probíhá až do startu, jezdec musí správně reagovat, být připravený mít spoustu variant. Poslední večer před spaním se to každému honí hlavou. A spousta lidí má problém usnout normálně, natož když jsou rušeni,“ uvedl Tesař.

Stříbrný ze silničního závodu mužů do 23 let v Austrálii Mathias Vacek nám řekl, že kdyby ho někdo podobně otravoval, tak bych nejspíš také vyletěl. „To by udělal skoro každý v okamžiku nejdůležitějšího závodu v sezóně. A on měl prý dobrou formu,“ řekl Seznam Zprávám.