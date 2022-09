Strkanice s děvčaty před hotelovým pokojem přišla cyklistického šampiona draho

Toto je příběh o tom, jak hlučné děti a neuvážená reakce slavného Nizozemce zastavily jeho šance na úspěch v závodě, za kterým letěl přes půlku světa. Nestalo se to v žádné „podivné“ zemi, ale na mistrovství světa v civilizované Austrálii.

Podle výpovědí cyklisty, policie a médií to proběhlo přibližně takto. 27letý Mathieu Van der Poel, čtyřnásobný mistr světa v cyklokrosu a vítěz mnoha slavných klasik, šel před nedělním závodem brzy spát. Jenže na chodbě před jeho pokojem hlučela mládež. Občas zabouchala na jeho dveře, takže nemohl usnout. Chvíli to vydržel, ale když to už bylo poněkolikáté, vyběhl ven a při hádce naštvaně strčil do dvou děvčat.

Jedna z nich se se bouchla o zeď a odřela se, druhá spadla na zem. Nic vážného se ale nikomu nestalo.

Ne nežádal jsem je nijak hezky, aby přestali. Pak zavolali policii a ta mne odvedla. Mathieu Van der Poel

Incident tím neskončil.

Mládež si šla stěžovat na recepci australského hotelu ve Wollongongu a tam zavolali policii. Policisté z oblastního velitelství skutečně přišli. Cyklistu zatkli, převezli na stanici k výslechu a obvinili ho ze dvou případů napadení.

„Po několika vyrušeních jsem toho už měl dost a vyběhl. Ne, nežádal jsem je nijak hezky, aby přestali. Pak zavolali policii a ta mne odvedla,“ vylíčil Nizozemec suše belgickému sportovnímu webu Sporza.

Pořád to ještě nebyl konec. Van der Poela drželi na služebně skoro celou noc. Odebrali mu pas a teprve na kauci ho pustili, takže zpět do pokoje se dostal kolem čtvrté hodiny ranní. Jen pár hodin před startem klíčového závodu. Rozrušený cyklista na chvíli usnul a v 10:15 místního času skutečně odstartoval do závodu.

To ale nemohlo dopadnout dobře. Během prvních 35 km elitního silničního závodu dlouhého 266,9 km unavený a vystresovaný cyklista vzdal a odstoupil.

Ani to však ještě nebyl konec celého případu. Ve zrychleném soudním řízení následující den dostal nizozemský jezdec pokutu 1 500 australských dolarů (25 000 korun) za napadení. Za to, že při incidentu nezavolal ostrahu hotelu, ale vzal právo do vlastních rukou.

„Mnozí z nás by udělali totéž, pod tlakem na sportovní výkon každý dělá chyby,“ řekl pak Van der Poelův australský právník Michael Bowe. „On sám byl z výsledku velmi zklamaný. Řekl mi, že má pocit, že zklamal svou zemi a svůj tým,“ uvedl advokát.

Van der Poel po soudním jednání odmítl mluvit s nizozemskou i australskou televizí a spěchal na letiště k odletu domů. Zda bude v letošní sezóně závodit znovu, zatím není jasné.

Van der Poel, jeho tým i všichni další by se mohli ptát, proč cyklista bydlel na patře s dalšími hosty, kteří nepatřili k cyklistickým výpravám?

Anebo proč zaměstnanci hotelu včas nezastavili hlučící mládež? A proč volali policii? Proč policie postupovala tak přísně? A mohlo by se to stát i někde jinde?

Teď už je to jedno.