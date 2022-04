V rychlosti 70 km/h padlo třicet jezdců. Co může za tragické srážky cyklistů

Podruhé, když ve sjezdu z Col du Rosier v rychlosti 70 km/h lehlo nejméně 30 jezdců hlavního pelotonu. Jeden z favoritů Julian Alaphilippe vletěl do lesa, „omotal“ se o strom a výsledkem je prasklá lopatka, dvě zlomená žebra a pneumotorax. Zda se vrátí do sedla na Tour de France, je ve hvězdách. Další jezdec si zlomil čelist, další klíční kosti. Snad ani nejde o to, že nehoda vážně ovlivnila výsledek závodu, ale že to mohlo dopadnout mnohem hůř.

Od roku 2011 zemřeli kvůli srážkám nebo nepozornosti při velkých profi závodech tři jezdci. V roce 2019 osudově narazil do betonového kanálu Bjorg Lambrecht na Tour okolo Polska. 22letý Belgičan byl považován za vycházející hvězdu. Jeho 25letý krajan Antoine Demoitie se srazil v roce 2016 na Gent Wevelgem s dalšími cyklisty a pak do něj ještě najela motorka. A v roce 2011 zemřel ve sjezdu při Giru další Belgičan Wouter Weylandt.

Ale byly i nehody, kdy k tragédii scházelo málo, podobně jako nyní na Lutychu. Na Tour kolem Polska 2020 srazil ve spurtu Nizozemec Dylan Groenewegen krajana Fabio Jakobsena – ten málem vykrvácel. Belgičan Remco Evenepoel ve stejném roce na Okolo Lombardie přeletěl zídku, spadl do rokle a zlomil si pánev. Brit Chris Froome během Dauphine 2019 narazil ve sjezdu do zdi a zlomil si stehenní kost.

Při závodech dnes prakticky na všech kritických místech před překážkou zpomalující provoz stojí policista nebo pořadatel, který mává žlutým praporkem. Už to ale skončilo tak, že jezdci srazili i jeho. Na Lutych–Bastoň–Lutych se však stalo ještě něco jiného – jednoho takového pořadatele všichni bezpečně objeli, pak však jezdci stejně narazili do druhé překážky, která byla ještě schovaná za tou první.

„Jezdec za mnou narazil do mne, když jsem byl úplně vpravo na silnici za jezdci Bora-Hansgrohe. Nebylo tam místo pro dva, moje kolo narazilo do jezdce přede mnou, nebyl čas brzdit… Nastal chaos… ve zlomku sekundy.“ Cabot zdůraznil, že sám nikdy neuváženě neriskoval. „Můj tým TotalEnergies a lidé, kteří jsou mi blízcí, vědí, kolik času trávím v zadní části balíku, abych se vyhnul nebezpečí… Nikdy jsem nebyl horká hlava. Nikdy nejsem poslední, kdo brzdí. Nikdy.“

Brit Tom Pidcock z Ineosu ale jasně označil za viníka jezdce TotalEnergies, aniž by specifikoval kterého, a tvrdil, že při průjezdu pelotonem příliš riskoval. „Ten chlápek z TotalEnergies riskoval svůj život a životy všech ostatních, když se snažil projet zezadu dopředu. Upřímně to nebyl dobrý krok,“ řekl Pidcock.

Řada zkušených jezdců už delší dobu hovoří o nedostatku respektu v moderním pelotonu, přičemž mladší jezdci jsou zjevně připraveni hodně riskovat a bojovat o co nejlepší pozice v pelotonu. Dnes jsou v pelotonu také všude kamery. Dřív si to závodníci vyříkali mezi sebou, někdy i možná nevybíravě. Dnes však zkušenější závodník, který chce sjednat respekt, ještě schytá kritiku, že si dovoloval a ohrožoval ostatní.

Seznam Zprávy požádaly o názor trenéra silniční reprezentace Tomáše Konečného. „Já si myslím, že rychlostí to není. Ta už je na limitu dlouho. Ale je tu něco jiného. Velký mediální tlak na jezdce, tlak od týmů, závodníci se snaží prosadit za každou cenu a peloton je pak celkově nervóznější,“ vysvětlil Konečný. „To hlavní je, že chybí vzájemný respekt. Riskuje se, kde se nemá, peloton je nervózní, na vozovkách je víc překážek, retardéry, ostrůvky, ty tu nervozitu ještě zdvojnásobí. Je třeba si uvědomit, že to je jejich zaměstnání a může to mít za následek konec kariéry. Dřív si závodníci respekt vydobyli svými výsledky, snažili se neshodit lídra. Dnes je to pryč, za každou cenu se chce vyhrávat. Za mne to moc řešení nemá,“ uzavřel Konečný.