Výjimečného univerzála nezastavil ani ošklivý pád. Teď je na samém vrcholu

A teď je na samém vrcholu. S utrženým zavíracím kolečkem na tretře, rozedraným dresem, ale typicky buldočím výrazem ve tváři se přiřítil do cíle s obřím náskokem na podobně skvělé jezdce, jako je on sám – Wouta van Arta, Tadeje Pogačara a Madse Pedersena.

Titul mistra světa ze skotského Glasgow je pro něj obrovskou satisfakcí. Před rokem na loňském MS 2022 v Austrálii byl úplně na dně. Po bezesné noci, kdy ho v hotelu rušily rozjívené děti a on si to nenechal líbit, ho nakonec sebrala policie. To nebyla dobrá noc pro mistrovský závod. Mathieu to vzdal a z šancí na titul nebylo nic.