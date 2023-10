Zdeněk Štybar odchází jako cyklistická legenda

Zdeněk Štybar zvaný „Štyby“ je velmi úspěšným cyklistou světového formátu. Zejména na jednorázových závodech. Kromě cyklokrosu vyhrál tři velké klasiky – Strade Bianche (2015), Omloop Het Nieuwsblad (2019) a E3 BinckBank Classic (2019). K tomu etapu na Tour de France (2015) a na Vueltě (2013). Dohromady má v kariéře 18 vítězství.

Stačilo málo a mohl být opravdovou superhvězdou. Třikrát sahal po vítězství na klasikářském monumentu Paříž–Roubaix. V letech 2017 a 2015 dojel dvakrát druhý a v rozpětí sedmi let (2013–2019) byl hned šestkrát v první desítce.

Ambiciózní, ale slušný a férový cyklista, který se může chlubit tím, že byl několik let oporou slavné belgické „Vlčí smečky“, jedné z nejlepších stájí světa, která dnes nese jméno Soudal QuickStep. Nebyl žádným fluktuantem. V týmu velkého šéfa Patricka Lefevera strávil 11 let. Závěr kariéry dojezdil v australské stáji Jayco - Alula.

Ještě něčím je jeho příběh mimořádný. Zdeněk Štybar se stal doslova mezinárodní sportovní osobností. V cyklistické mocnosti Belgii byl v jednu chvíli možná ještě slavnější než v Česku. Usadil se tam, vzal si za ženu Belgičanku Ine Vanden Berghovou, s níž má syna Lewise. Vlámsky mluví skoro jako česky, k tomu anglicky a domluví se i dalšími jazyky.

Kdyby měl trochu štěstí, mohl v sedle špičkového mezinárodního pelotonu úřadovat o pár let déle. Zastavily ho zdravotní trable. Opakovaně onemocněl covidem-19 a letos v květnu se podrobil operaci kyčelní tepny obou nohou. Trápilo ho to tři sezony, jenže on neměl ponětí, v čem byl zakopaný pes. Výkonnost kvůli tomu krůček po krůčku klesala. I to byl důvod, proč mu neprodloužil kontrakt Lefevere. Všechno mohlo být jinak, jenže na kdyby se nehraje.

Nebyly to jediné zdravotní trable během kariéry. U cyklisty by to bylo ostatně s podivem. V srpnu 2014 upadl ve finiši čtvrté etapy Eneco Tour tak nešťastně, že si vyrazil pět zubů a musel na operaci. Přišel kvůli tomu o účast na Vueltě. A v roce 2021 podstoupil drobnou operaci srdeční arytmie.

Začínal s bikrosem

Zdeněk Štybar se narodil v Plané u Mariánských Lázní. Ne každý ví, že s cyklistikou začínal na bikrosovém kole a vyhrál na něm i mistrovství světa své věkové kategorii v roce 1993. Pak už se vrhl na cyklokros.

Byla to dlouhá a úspěšná terénní kariéra. V roce 2005 se poprvé stal mistrem světa v cyklokrosu do 23 let. Příští rok už závodil za belgický Fidea Cycling Team a v jeho barvách světový titul do 23 let obhájil.

V roce 2007 v belgickém Kalmthoutu pak poprvé v životě vyhrál závod světového poháru. Za dva roky už ovládl pohárové závody v Koksijde, Igorre a Roubaix a obsadil první místo v celkové klasifikaci. Mezitím skončil i dvakrát druhý na MS (2008 a 2009).

Mistr cyklokrosu

Skutečný průlom přišel v roce 2010 na domácím mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře. Ačkoli měl krátce po startu defekt, na zledovatělé trati se rychle propracoval dopředu a s náskokem vyhrál. V příštím roce pak vítězství obhájil a to mu otevřelo cestu do silničního pelotonu.

Od roku 2013 patřil ke špičce cyklokrosového pelotonu. Byl ojedinělou postavou, protože byl prakticky jediný, kdo dokázal úspěšně porážet dominantní Belgičany a Nizozemce.

Hned v úvodní sezoně na silnici skončil třetí na Čtyři dny kolem Dunkerque a v následujícím ročníku už tam vyhrál jednu etapu a celkově dojel druhý. K tomu přidal vítězství ve třetí etapě Kolem Polska.

Na Flandrech mu vypadly zuby

V cyklokrosu řádil v popředí od juniorských let v roce 2002 až do svého třetího titulu MS 2014. Ale i pak občas zařazoval vrcholné cyklokrosové závody do silniční přípravy a třeba před třemi lety ještě dojížděl v popředí pelotonu.

Na silnici jeho kariéra trvala 12 let.

Stála za to a Zdeněk Štybar vstoupil do pomyslné síně slávy české cyklistiky. Zažil i kuriózní situace. Třeba na oblíbeném Paříž–Roubaix, při premiéře v roce 2013. Už tehdy mohl vyhrát. Jel famózně bok po boku Fabiana Cancellary a Sepa Vanmarckea. Jenže 14 kilometrů před cílem nešťastně zavadil u kraje silnice o fotografujícího diváka. Zavrávoral, ztratil rytmus a oba konkurenti mu ihned odjeli. Stihl dojet aspoň šestý.