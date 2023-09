Sepp Kuss, muž, který neměl vyhrát Vueltu. Ale vyhrál ji parádně

Je to paradoxní, protože dnes si určitě kladete otázku, jak to, že tenhle skvělý, milý a sympatický chlapík už nevyhrál Grand Tour dávno předtím.

Roglič už třikrát Vueltu vyhrál a letos si připsal prvenství na Giro d’Italia. Vingegaard obhájil loňské vítězství na Tour de France, čímž se stal globální cyklistickou hvězdou. A Evenepoel vyhrál Vueltu loni. Někteří zmiňovali, že to je nejnabitější konkurence ze všech tří letošních Grand Tours.

Ještě po páté etapě se 29letý Američan Sepp Kuss „krčil“ v celkovém pořadí na 12. místě, s nímž by byl určitě spokojený i po dojezdu v Madridu.

Kým do té doby byl?

To už jezdil první rok v řadách dnešní stáje Jumbo-Visma (tehdy Lotto Jumbo) a šéfové mu brzy našli práci šitou na míru. Z Kusse udělali předního superdomestika, který pomáhal týmu vyhrát hned několik Grand Tours – Vueltu 2019–2021, Tour de France 2022–2023 a Giro d’Italia 2023.

Letos nastoupil Sepp Kuss do své třetí letošní Grand Tour a někteří polemizovali, zda to na něj nebude po Giru a Tour trochu moc.

Zase chyba. V sedmé, sprinterské etapě se ještě nic nedělo, ale v té následující – na kopci Xorret de Catí – sice vyhrál favorit Roglič těsně před Evenepoelem, jenže Kuss přijel hned za nimi. A když se Američan převlékl do červeného trikotu lídra s náskokem více než 2,5 minuty na největší favority, teprve tehdy některé experty napadlo, že tím nemusí Kussova spanilá jízda skončit.

Pořád to ale mnohem víc vypadalo na chvilkovou epizodu, po níž se tenhle kvalitní domestik nakonec zařadí tam, kam patří, tedy jako věrný doprovod slavných kolegů.

Zbytek už znáte – Vingegaard s Rogličem postupně Kussův náskok stahovali. Čím víc se diskutovalo o tom, jak to má vlastně Jumbo-Visma uspořádané, koho preferuje jako svého lídra, tím větší si Sepp Kuss získával sympatie a podporu. A stále přitom šlapal s malým náskokem na čele pořadí.

Najednou to byl on, komu prakticky všichni – experti, fanoušci i spousta kolegů v pelotonu – maximálně přáli vítězství. Kuss byl jiným druhem lídra, sympatičtějším, přátelštějším, obyčejnějším, jehož příběh zaujal.

To už na Grand Tour dlouho nebylo. Ale v závěru poslední etapy se na čele zformovala mimořádně silná skupinka, z níž si dojel pro prvenství Groves.

Napsat nový je trochu nespravedlivé. Australan Kaden Groves už ukázal, jak dokáže být rychlý. Na letošní Vueltě to dokázal hned třikrát.

Belgický mladík měl být původně hlavním soupeřem týmu Jumbo-Visma v celkovém pořadí. To se vůbec nepodařilo. Remco v jediné horské etapě ztratil všechny naděje. Jenže ihned poté ukázal obrovskou snahu, když nakonec vyhrál tři etapy. A k tomu byl třikrát druhý.

4) Vítěz Vuelty vyhrál poté, co objel i dvě předchozí Grand Tours – Giro plus Tour de France.

To všechno ve spojení se Seppovou pokorou a přátelskou povahou způsobilo, že španělští fanoušci mu fandí, jako by byl jedním z nich.

„Jejich vřelost mi pomáhá překonat spoustu věcí a pomáhá mi vydat ze sebe na této Grand Tour maximum. Slyším, jak po celé etapě křičí mé jméno, a to opravdu znamená hodně,“ říkal Kuss.

Nakonec po dramatickém boji v Jumbo-Visma i hlavní americká média pochopila, že se tady odehrává mimořádný „americký“ příběh. Kusse zmínil Forbes, rádio NPR, The Wall Street Journal i další americká média.

„Je to fajn, není to sice Tour de France, ale je to velká Grand Tour, asi s největší konkurencí na startu. Je hezké vidět reakci z USA a zejména v mém rodném Durangu v Coloradu,“ řekl řekl Kuss webu FloBikes o zvýšené americké pozornosti.