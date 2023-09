Tři muži, kteří v podstatě „zničili“ Vueltu: Kuss, Roglič a Vingegaard

Šéfové museli počítat i s variantou, že by Sepp v závěru přece jen „rupl“. Ale zase by se nic zásadního nestalo. Manažeři stáje Jumbo-Visma by jen řekli: Mrzí nás to, ale vidíte, že jsme nic neovlivňovali. Prostě někdy máte štěstí a někdy smůlu. Kuss měl dlouho štěstí, nakonec se to nepovedlo. Ale pro nás zůstává superhrdinou.

Že nizozemská stáj a její tři hrdinové jsou tak dobří, není jejich vina. Zaslouží si to a je to skutečně něco ojedinělého. Nic špatného by nebylo ani na tom, kdyby Jumbo-Visma sehrála v poslední fázi malé divadlo, aby se pokusila zvýšit ztracené napětí. Malá náplast pro organizátory, že se tahle Vuelta trošku zvrtla. Hlavně ostatní týmy nyní musejí přemýšlet, co dělají špatně a jak Nizozemce dohonit. Nebude to snadné a může to trvat i několik let.