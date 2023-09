Proč cyklistický profi tým Jumbo-Visma masakruje protivníky

V supertěžké etapě Vuelty na Tourmalet dojelo hned šest jezdců týmu Jumbo-Visma do první pětadvacítky.

Jejich hvězdy zná každý, ale skvěle se umísťují i třeba Wilco Kelderman či Dylan van Baarle, excelentní superdomestici, kteří by v jiných barvách jezdili na celkové pořadí.

Jumbo-Visma válcuje zbytek světového pelotonu.

Letos nizozemská stáj vyhrála i významné etapáky Critérium du Dauphiné, Tirreno–Adriatico, Kolem Katalánska, Kolem Baskicka, několik jarních klasik a zatím pět etap z osmi na Tour of Britain.

Pokud doveze svého jezdce na prvním místě i na Vueltě, tedy do Madridu, o čemž zatím nelze pochybovat, stane se prvním týmem všech dob, který vyhraje všechny tři Grand Tour roku.

Co za tím je? Proč je Jumbo-Visma tak úspěšná?

Připomíná tým Sky před 11 lety. Web Global Cycling Network mimochodem označuje za ironii osudu, že tehdy Sky kupoval jezdce a další personál z Rabobanku (předchůdce Jumbo-Visma), zatímco dnes nizozemská stáj získala několik jezdců z Ineosu.

Jenže srovnávat týmy z různých dob je ošidné.

„Sky odvedl skvělou práci na začátku a minimálně do roku 2020. Byli prvním týmem, který opravdu dělal věci jinak,“ uvedl manažer Jumbo-Visma Richard Plugge. „Pro mě a Merijna Zeemana byli jedním z příkladů. Většina týmů tehdy dělala stejné věci a Sky přišel a byl velmi úspěšný. Ale je těžké tento tým srovnávat s tím, co se děje dnes, protože mnohem více týmů se zlepšilo a my to zase děláme jinak.“

Ve hře nejen peníze

Odborníci se domnívají, že kvalita Jumbo spočívá v kumulaci několika faktorů. Dostatek peněz, investice do špičkového vědeckého a fyziologického výzkumu, výborný management a konečně i notná dávka štěstí.

Některé týmy mají vysoký rozpočet a soustřeďují se na nákup výborného materiálu a dobrých jezdců. Ale jen to nestačí. Už nelze řídit stáj tak, jako se to dělalo před deseti nebo 15 lety. Ti, kdo přestoupili do Jumbo-Visma, zdůrazňují výbornou atmosféru, podporu a trénink na nejvyšší vědecké úrovni.

Teď jsou na nejlepší cestě zapsat se do historie tím, že se stanou prvním týmem, který vyhraje všechny tři Grand Tour v jedné sezoně. To se nikdy nepodařilo ani Sky, ačkoli v letech 2017 až 2018 vyhráli tři GT v řadě.

Vnitřní chemie

Jenže kvalitu týmu ovlivňují ještě desítky dalších věcí. Ve Sky to v jednu chvíli byla například spolupráce ostříleného šéfa Seana Yatese s mladým Nikem Portalem, jedním z nejlepších sportovních ředitelů všech dob. Bohužel Portal v roce 2020 náhle zemřel na srdeční zástavu.

Všimněme si, že po jeho odchodu Ineos ještě dvakrát vyhrál Giro (2020 a 2021), ale tím prvenství na Grand Tour skončila. Vystřídali je jezdci Jumbo-Visma.

„Letos jsme měli na Tour de France velmi silný tým, možná nejsilnější, jaký jsme kdy na takové akci měli. Na druhou stranu teď máme na Vueltě několik velkých lídrů, takže když spojíte jejich výsledky, je to opravdu vysoká karta… Jako tým rádi provozujeme totální cyklistiku. Díváme se na každou etapu, každý závod a přemýšlíme, jak můžeme vyhrát. A můžeme to udělat pouze tehdy, když budeme všichni spolupracovat. Jeden den to může být šance jednoho jezdce a druhý den to může zkusit jiný,“ zdůraznil Plugge.

Poučili se z chyb

Podle všeho má nyní Jumbo-Visma skvěle „vybroušený“ tým, který se v posledních dvou letech neustále učil a zdokonaloval. V roce 2020 ještě umožnili Tadeji Pogačarovi jasné vítězství na Tour de France, zatímco o rok později se z těchto chyb poučili.

Takticky se Jumbo-Visma dostala na ještě vyšší úroveň, je dynamičtější než nejlepší týmy nedávné doby. Projevuje se to například v managementu jezdců. „Možná to je něco, co děláme jinak. Sky měl velmi jasného lídra, ale nás čeká další krok, kdy ukážeme, že cyklistika je týmovým sportem,“ říká Plugge.