„Zázrak“ prvního týdne Vuelty se jmenuje Sepp Kuss

Teď, zrozen částečně i z chaosu prvního týdne Vuelty, jede v červeném dresu lídra celkového pořadí Sepp Kuss. Odborníci už spekulují, zda právě on by se nemohl stát i vítězem poslední Grand Tour roku.

Vždycky ho všichni chválili v kopcích, když zůstával jako poslední se svým lídrem, poctivě před ním dupal do pedálů a táhl k vrcholům nejtěžších průsmyků. Najednou všichni vidí, kým skutečně Sepp Kuss je.

Osmadvacetiletý Američan už šestý rok věrně kroutí v nizozemské superstáji Jumbo-Visma. Letos má mimořádný rok. Jede třetí Grand Tour v řadě. Už to je výjimečné. Ale pozor, sledujte jeho výsledky. Na Giru skončil 14., na Tour 12. a nyní je zatím první. To je naprosto unikátní.

Jenže se stačí podívat na Kussovy starší výsledky a hned vidíte, že to prostě není obyčejný jezdec.

V roce 2020 byl na Tour celkově 15. a na Vuletě 16. Předloni na Vueltě osmý. Loni na Tour 18. Pozor, vždycky to byl výsledek domestika, který měl hlavní úkol pomáhat šéfovi. A pomáhal dobře. Jeho tým Jumbo-Visma vyhrál Tour už podruhé v řadě s Jonasem Vingegaardem. Letos získal i Giro s Primožem Rogličem, který v uplynulých letech navrch třikrát za sebou ovládl i Vueltu.

Kromě toho ale umí Kuss vyhrávat i etapy. Letos na Vueltě, předloni na Tour de France. V roce 2019 opět na Vueltě. K tomu ovládl v roce 2018 celkové pořadí Tour of Utah.

Bůh ví, co by všechno dokázal v silném týmu jako lídr. Dozvíme se to někdy?

Lyžařské geny

Část těch schopností má určitě po rodičích, zkušených lyžařích, kteří se celý život zabývají sportem. Otec Dolph byl v 70. letech dokonce trenérem amerického běžeckého týmu na lyžích. Matka Sabina pracovala v Durangu v tamním běžkařském centru.

Sepp začínal coby junior na horských kolech doma v Durangu. Jako student University of Colorado vyhrál dva závody na Collegiate Mountain Bike National v roce 2014 a v roce 2015 se stal dvojnásobným národním šampionem na horských kolech XC. Ty stovky těžkých tréninků ve vysoké nadmořské výšce mu určitě pomohly, Durango leží ve výšce kolem 2000 m n. m.

Brzy přešel na silnici. Sezonu 2016 zahájil v barvách amatérského týmu Gateway Harley-Davidson / Trek. Hned se začal prosazovat. Za dva roky si ho už vybralo LottoNL-Jumbo, předchůdce dnešního Jubo-Visma. Dnes si musejí Nizozemci blahořečit, jak chytrý tah učinili. Šest let se jim Sepp odměňuje. Ke všemu je stále lepší a lepší.

Během Vuelty 2021 se v 17. etapě ve stoupání na Lagos de Covadonga ukázal jako jeden z nejsilnějších jezdců. Roglič tehdy vyhrál etapu, Kuss porazil všechny ostatní.

Navrch je tenhle věčně usměvavý sympaťák obyčejným chlapíkem. Potvrdil to i tím, co říkal teď na Vueltě. „Vidíte tady spoustu různých druhů jezdců, kteří nosí dres lídra. Není to jako na Tour, kdy ho dostane jen ten opravdu nejsilnější. Takže je skvělé být v této pozici, musím si to užít, protože se to nemusí stát každý den,“ řekl Kuss, který si zároveň uvědomuje své limity. „Rád bych si dres nechal až do posledního dne. Ale nevím, jestli se svými schopnostmi v časovce dokážu udržet tu výhodu.“

Skromný, loajální, bojovný a velmi schopný. Takový je Sepp Kuss, jezdec z Colorada s německými kořeny.