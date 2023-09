Olej na silnici. Proč aktivisté útočí na Vueltu a další cyklistické závody

Proč se to děje a má to společného jmenovatele?

Ve Skotsku to byli ekologičtí aktivisté, teď ve Španělsku zase členové skupiny CDR bojující za nezávislost Katalánska.

Naprosto jiné zájmy a cíle, ale stejný nápad. Vést útok a poškodit sportovní akci, která s tím nemá vůbec nic společného. Přilepení lidé k silnici ještě nejsou nebezpeční, olej vylitý před pelotonem už ano, a velmi. Proč to celé?

Jak zjistila španělská policie, jediným cílem bylo na sebe upozornit. Vuelta je největší sportovní událostí ve Španělsku, láká miliony domácích i zahraničních fandů. Je hodně viditelná. A to je ten důvod.

V neděli hrstka separatistů na začátku druhé etapy v Mataró v dešti mávala transparentem „Katalánsko není Španělsko“. Během etapy pak někdo 100 km před cílem rozházel po silnici připínáčky, což mnoha jezdcům způsobilo defekty. Viník však nebyl přistižen a nebylo ani jasné, proč to někdo udělal.

Útoky proti pelotonu se zdají šokující, ale když se podíváme do historie velkých cyklistických závodů, zjistíme, že nejsou ničím výjimečným.

Naposledy se to stalo teprve před několika týdny. Silniční závod mistrovství světa mužů mezi Edinburghem a Glasgow zablokovali demonstranti ekologické skupiny This Is Rigged, kteří se přilepili na silnici a jimž se podařilo závod na 45 minut zastavit.