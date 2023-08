Supertěžká Vuelta začíná, na startu jsou dva Češi s dramaticky jinými úkoly

Původně byli málem čtyři, ale Josef Černý na poslední chvíli vypadl ze sestavy Soudal-QuickStep, která bude do dlouhých španělských kopců akutně potřebovat podpůrné vrchaře pro lídra Remka Evenepoela.

Chvíli se spekulovalo i o účasti Mathiase Vacka, ale silný mladík nakonec ještě nebyl do sestavy Lidl-Trek zařazen a bude si muset počkat na příští rok.

Bude to nesmírně náročná a zároveň hvězdami nabitá Vuelta. Peloton čekají supertěžké kopce a deset etap končí výjezdy na vrcholy. Jumbo-Visma s Jonasem Vingegaardem a Primožem Rogličem se pokusí o unikát, vyhrát třetí grandtour roku. Proti nim bude jako hlavní vyzyvatel stát Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) a hned v druhé řadě na čelo zaútočí velezkušený Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Enric Mas (Movistar) nebo Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Z české dvojice to bude mít v uvozovkách jednodušší 28letý Michal Schlegel. On (jediný ze sestavy, kdo nemá španělštinu jako mateřský jazyk) i ostatní jezdci španělské druhodivizní stáje budou mít hlavní úkol – zviditelnit se. Naskakovat znovu a znovu do úniků a pokusit se obsadit nějaké hezké místo v jedné z etap. Šéf stáje dokonce vyslovil ambiciózní, byť těžko splnitelný cíl, vítězství v etapě.

Moc toho však zatím nevyhráli a Schlegel, zdá se, nemá co ztratit. Je dobrý vrchař a umí se udržet relativně vysoko i v celkovém pořadí. Grand Tour už jednou jel, před sedmi lety Giro, kde skončil ještě jako mladík celkově 45. a v etapě do Bormia 28. Mimochodem další rok dojel celkově 15. na Tour of Alps. Jeho úkoly pro Vueltu jsou tedy celkem jasné.

To 32letý Jan Hirt bude v dramaticky jiné roli. Vlastně bude mít úkol jediný. Podržet Remka Evenepoela co nejdéle v těžkých, dlouhých kopcích, aby proti přesile Jumbo-Visma a dalších „vrchařských“ týmů nezůstal osamocen. Úspěch Jana Hirta je úzce navázán na úspěch mladého Belgičana.

Výborný český vrchař bude muset na osobní ambice naprosto zapomenout. Jeho případný úspěch nesmí ohrozit pozici Evenepoela.

Celé to má navíc háček. Jan Hirt totiž neměl dobrou sezonu. Kvůli covidu podobně jako Evenepoel a Černý nedojel Giro a dramaticky mu chybí závodní kilometry. Jel ještě na přelomu července a srpna Kolem Polska, ale tam to žádná velká sláva nebyla. Celkově 65. a v žádné etapě neuspěl.

Navíc se o Hirtovi ví, že se dokáže vždy připravit na jarní Giro, ale ke konci sezony už mu to tolik nejde. Vuelta pro něj přichází pozdě. Jel ji čtyřikrát, ale nikdy moc neslavil. Podaří se mu nyní to španělské prokletí zlomit? Bude bojovat i o pozici v týmu.

Situace v Soudal-QuickStep totiž není úplně snadná. Co do počtu vítězství vypadli z první trojky. Na to nejsou zvyklí. Stáj je navíc v přestavbě kvůli odklonu od klasik a zacílení na úspěchy na grandtours. Značný neklid panoval i kvůli neustálým diskusím o možném odchodu Remka Evenepoela, na něhož mají spadeno nejbohatší týmy.

Navíc Vuelta 2023 nebyla v původním plánu. Rozhodlo se o ní až po neúspěchu na Giru. Soudal-QuickStep musel všechny plány totálně překopat. Znalci se přitom domnívají, že tlak na hvězdného jezdce země, aby znovu vyhrál ve Španělsku, by mohl být ještě vyšší než loni v září.

„Na jednu stranu je to (na Vueltě) méně stresu, ale na druhou stranu některá belgická média říkají, že nemůžeme prohrát,“ zdůrazňuje člen týmu Louis Vervaeke s tím, že i dobrá Vuelta pro Remka bez finálního vítězství může být pro belgická média špatným závodem.