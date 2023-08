Závody, které nenudí. Hvězdu BMX obdivuje nejmladší generace

Závody BMX Racing jsou krátké, rychlé a nesmírně dramatické. Ze startu na vysoké rampě vyrazí do propasti osm jezdců či jezdkyň, kteří se na trochu srandovních malých kolech řítí plnou rychlostí po dráze s „hupy“ a ostrými zatáčkami. Kdo je první v cíli, vyhrává a postupuje dál, ideálně až do finále. Občas je to i pěkná „loktovačka“, nezřídka přicházejí nebezpečné pády.