Tom Pidcock, výjimečný mistr, střídá disciplíny jako Ledecká

24letý Thomas Pidcock závodí v cyklokrosu, horských kolech – XCO, na silnici a ve všech těchto oborech patří k nejlepším na světě. V dnešním světě úzkých specializací je to obdivuhodné. „Pidders“, jak mu říkají nejbližší, tak vlastně připomíná Ester Ledeckou.

Loni se stal nejprve mistrem světa v cyklokrosu, pak olympijským vítězem na horských kolech XCO a k tomu přidal i titul mistra Evropy XCO. Nezahálel ani na silnici, vyhrál královskou etapu Tour de France do Alpe d'Huez, přidal další dvě vítězství ve světovém poháru horských kol a třetí místo na klasice Dwaars Door Vlaanderen. A byl celkově druhý na Tour of Britain.

V roce 2021 vyhrál silniční klasiku Brabantský šíp a byl druhý na Amstel Gold Race, kde to bylo snad o půl galusky za Wout van Aertem. A ovládl i závod Superprestige v cyklokrosu v Gavere.

Teď na MS ve Skotsku znovu na hlavní trati XCO (v short tracku byl třetí) dominoval i přes to, že měl poslední dvě kola mechanické problémy s přehazovačkou. Jak sám řekl, nemohl jet naplno a modlil se, aby vůbec dojel.

Právě ta lehkost a technická vyspělost, s jakou si počíná při jízdě, je obdivuhodná. Ukazuje to ve všech třech zmíněných disciplínách. Loni fascinoval fanoušky silniční cyklistiky, když se řítil z alpského průsmyku na Tour de France do údolí rychlostí 105 km/h.

V sobotu bylo vidět, jak si s horským kolem v těžkých pasážích doslova hraje a jak ho to baví. Přitom startoval až z páté řady a oproti ostatním „specialistům“ měl mít obří nevýhodu. Na MTB toho najezdí o poznání méně než oni.

Sám ale mluvil o tom, jak je střídání oborů během sezony složité. „Je těžké přijet z Tour a udržet koncentraci na akci, jako je tato, kde je to úplně jiné. Psychicky je to docela těžké. I když rád jezdím na horském kole a je to příjemné.“