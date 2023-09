Vrchařská bestie. Cyklisté pojedou na kopec, který nevyjela ani auta

Proč organizátoři vůbec Angliru vybrali? Odpověď je jednoduchá. Chtěli horu, která by konkurovala Alpe d'Huez a Mont Ventoux z Tour de France nebo průsmyku Mortirolo z Giro d'Italia. A tak byl Angliru poprvé zařazen v roce 1999 do osmé etapy z Leónu. Zvítězil domácí jezdec José María Jiménez, když kilometr před cílem dostihl Pavla Tonkova.

Některé jezdce to zablokovalo, další museli jet s prasklými galuskami, protože se k nim mechanici nedostali. Byl to totální chaos a část profipelotonu byla hodně naštvaná.

David Millar třikrát spadnul a metr od cílové čáry vzteky odhodil startovní číslo. Neměl to dělat, rozhodčí ho diskvalifikovali z celého závodu. Hned toho litoval a omlouval se svému týmu, protože do té doby jel devátý v celkovém pořadí.

Francouz Patrice Halgand prohlásil, že UCI má možná představu o vzdálenosti etap a frekvenci závodů, ale ne o kopcích. „Připadá mi směšné jít hledat kopec s úzkou silnicí, nebezpečnou a klikatou. Na Vueltě jsou i jiná stoupání než Angliru. Rozdíly v jezdcích by se stejně dobře projevily na méně strmém průsmyku a na širší silnici. Bylo by to lepší i pro podívanou, protože Angliru jedou kluci příliš upachtěně na to, aby to mělo nějaký sportovní význam. I vítěz jede jako šnek, nejsou tam žádné útoky.“