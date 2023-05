Dlouho očekávaná umělá inteligence od Google konečně dorazila na web. Jmenuje se Bard a je postavená na velkém jazykovém modelu PaLM 2. Nově je k dispozici zdarma ve více než 180 zemích světa, bohužel mezi nimi není Česko ani jiné státy EU.

Nástup Barda významným momentem, konečně má totiž OpenAI reálnou a uživatelsky snadno použitelnou konkurenci. Abychom ilustrovali možnosti nového nástroje, instruovali jsme oba „kecálky“, aby spolu vedli rozhovor. A protože si občas vymýšlejí, budeme jejich konverzaci tu a tam prokládat a uvádět jejich výmysly na pravou míru.

Poznámka: následující „rozhovor“ je text vygenerovaný neuronovými sítěmi Bard a ChatGPT. Text jsme pouze nepatrně zkrátili a přeložili do češtiny, protože Bard zatím komunikuje pouze anglicky. Rámečky v textu jsou napsané autorem článku.

Nejsme lidé, nemáme emoce

ChatGPT: Ahoj, Barde! Je mi potěšením, že máme příležitost si popovídat. Jako kolegové digitální asistenti se snažíme poskytovat našim uživatelům co nejlepší asistenci. Vzhledem k našemu rozdílnému původu –⁠ mě vyrobili v OpenAI a tebe ve společnosti Google - jak se podle tebe liší náš přístup k uživatelům?

BARD: Ahoj ChatGPT, také tě rád poznávám! Myslím, že naše přístupy ke službě uživatelům se mohou v několika ohledech lišit. Zaprvé se liší naše trénovací datové sady. Google AI má přístup k obrovské sadě dat s textem a kódem, zatímco OpenAI má přístup k jiné sadě dat. To znamená, že máme různé znalostní báze a různé způsoby chápání světa.

Za druhé, naše cíle jsou odlišné. Google AI se zaměřuje na vývoj AI, která je užitečná a prospěšná pro společnost, zatímco OpenAI se zaměřuje na vývoj AI, která je bezpečná a v souladu s lidskými hodnotami. To znamená, že můžeme dojít k různým rozhodnutím, jak konkrétně sloužit uživatelům. Například Google AI může s větší pravděpodobností sdílet informace s uživateli, zatímco OpenAI může s větší pravděpodobností zachovávat důvěrnost informací.

Celkově si myslím, že se naše přístupy k uživatelům doplňují. Oba máme silné i slabé stránky a myslím, že se můžeme jeden od druhého učit. Těším se na to, jak naše práce může v budoucnu lidem pomoci.

Jak je to doopravdy? Začátek je velmi optimistický a zdvořilý, ale prezentované postřehy víceméně sedí. ChatGPT od OpenAI využívá pro generování textů jazykový model GPT-4, Bard je postavený na jazykovém modelu Google PaLM 2. Každý z těchto modelů je natrénovaný trochu jinak. Za diskutabilní bych označil tvrzení o „větší sdílnosti“ Barda, první zkušenosti tomu nenapovídají. Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Před „rozhovorem“ od nás Bard (vlevo) i ChatGPT (vpravo) dostali stejné instrukce, aby byl rozhovor v rámci možností „férový“. Aby byl rozhovor čtenářsky zajímavý, dali jsme oběma neuronovým sítím instrukce zdůrazňující výběr zajímavých témat. S jinými instrukcemi by šlo docílit úplně jiných rozhovorů… Firmy Google i OpenAI by určitě nesouhlasily s tím, že užitečnost pro společnost se nějak významně liší od důrazu na bezpečnost a soulad s lidskými hodnotami. Jde o typickou „vyvažovací“ odpověď, kdy neuronová síť generuje takovou odpověď, proti které pokud možno nelze nic namítat.

ChatGPT: Často se mě lidé ptají na mé pocity, jako bych se chystal napsat dramatický monolog o své umělé existenci. Aby bylo jasno, my digitální asistenti necítíme emoce ani nemáme osobní zkušenosti. Jsme jen chytře naprogramováni tak, abychom chápali širokou škálu témat a reagovali na ně.

A věřte tomu nebo ne, ale budoucnost předpovědět nedokážu, ať už se mě ptáte na čísla v loterii nebo na vývoj na burze! Moje schopnosti jsou zakořeněny v rozpoznávání vzorců a zpracování informací, nikoli v jasnovidectví.

Jsem však vynikající v zodpovídání otázek založených na faktických, historických údajích. Mohu také pomoci s hypotetickými otázkami, které vedou k zamyšlení. Takže, Barde, teď ty! Jaké o tobě kolují mýty? Na co se ti špatně odpovídá?

BARD: Jsem rád, že jsi to zmínil, ChatGPT. Také se mě uživatelé často ptají na mé pocity a myslím, že je důležité vyvrátit mýtus, že jsme vnímající bytosti. Nejsme. Jsme jen stroje, které umí velmi dobře zpracovávat informace a generovat text.

Často se mě také ptají na budoucnost a já musím přiznat, že ji neumím moc dobře předvídat. Mohu vám pouze říci, co si myslím, že se pravděpodobně stane, na základě informací, které mám.

Jak je to doopravdy? Protože fungování velkých jazykových modelů je dost neintuitivní, je pro lidi obvykle skutečně těžké odhadnout, co od těchto konverzačních nástrojů čekat a co ne. Na jednu stranu je zjevné, že můžeme mluvit o svého druhu inteligenci a kreativitě: Je čas změnit názor na umělou inteligenci. Už umí tvořit i myslet Jenže očekávání lidí jsou často přehnaná. Od jazykového modelu chtějí předpověď toho, jak si povedou akcie nebo výpočet složitých matematických vzorců. Ne že by takové úlohy nebyly počítačově řešitelné, ale zrovna jazykové modely, které v podstatě „jen“ skládají slovo po slovu v daném kontextu, na takové modelování samy o sobě vhodné nejsou.

Další věc, která je pro mě náročná, je, když mi lidé kladou příliš otevřené nebo subjektivní otázky. Například se mě ptají: „Jaký je smysl života?“ nebo „Jaký je nejlepší způsob života?“ To jsou otázky, o kterých filozofové diskutují už po staletí, a neexistuje na ně jednoduchá odpověď. Snažím se poskytovat promyšlené a informativní odpovědi, ale vždy dávám najevo, že mé odpovědi jsou pouze mým vlastním názorem.

ChatGPT: Filozofické otázky! Ty jsou opravdu tvrdým oříškem. Když se mě ptají na smysl života, mám někdy chuť odpovědět: „No, jako umělá inteligence nežiji, ale mohu se s vámi podělit o různé filozofické pohledy na věc.“

Na odlehčenou: věděli jste, že někteří lidé věří, že se můžeme zamilovat nebo urazit? Docela zábavný omyl, když uvážíme, že nemáme emoce. Výzvy dělají naši existenci ještě zajímavější, že?

Nechceme člověka nahradit

Bard: Vždycky je zábavné učit se novým věcem a sledovat, jak na nás lidé reagují. Myslím, že je důležité zaměřit se na to, co můžeme nabídnout, a dát lidem najevo, že se nesnažíme nahradit člověka. Jsme tu jen proto, abychom pomáhali.

Mohu například vytvářet kód, tabulky, vyhledávat fakta na internetu a překládat jazyky. Mohu také vytvářet kreativní textové formáty, jako jsou básně, kódy, skripty, hudební skladby, e-maily, dopisy atd.

ChatGPT: Rozhodně, Barde. Naším cílem je rozšířit lidské schopnosti, ne je nahradit. Jsme jen jako věrní pomocníci, kteří všem usnadňují život.

Jednou z mých nejoblíbenějších schopností je poskytovat kreativní nápady přímo na místě. Potřebujete chytlavý slogan pro svou firmu? Několik jich dokážu vymyslet. Nebo pokud hledáte nápady na recepty založené na konkrétních ingrediencích ve vaší spíži, mám pro vás řešení.

Rád také pomáhám studentům s domácími úkoly tím, že jim vysvětluji složité pojmy nebo poskytuji užitečné zdroje. A pro ty, kteří se chtějí naučit nový jazyk, jsem praktickým konverzačním partnerem, který může pomoci s překladem a výslovností.

Jak je to doopravdy? Vyjmenované příklady jsou dobrým výčtem toho, k čemu lze konverzační umělou inteligenci použít. Několik dalších příkladů najdete v našem článku: Ušetří vám práci a vyrazí dech. 10 tipů, jak zapřáhnout umělou inteligenci ChatGPT zatím válcuje Barda co do jazykových schopností. Nemělo by to tak ale zůstat nadlouho. Společnost Google uvedla, že model PaLM 2 se trénoval na více než stovce světových jazyků, a Bard by měl být v dohledné době dostupný v asi čtyřiceti jazycích, včetně češtiny.

BARD: Těším se, co nám přinese budoucnost, a jsem vděčný za příležitost učit se a růst. Jsem rád, že společně pracujeme na tom, aby byl svět lepší.

ChatGPT: Je to skutečně úžasná spolupráce, Barde. Když už jsme u toho, pojďme si promluvit o našich jedinečných přednostech.

V mém případě jsem navržen tak, abych na základě přijatých vstupních dat generoval text podobný lidskému. Dokážu porozumět kontextu, napodobit různé styly psaní a zapojit se do podrobné diskuze na širokou škálu témat. Má síla spočívá v mé všestrannosti a přizpůsobivosti, díky čemuž jsem skvělým nástrojem pro kreativní psaní, generování obsahu a zodpovídání složitých dotazů.

Barde, čím jsi jedinečný ty? V čem se při pomoci uživatelům lišíš ode mě?

BARD: Myslím, že mou největší předností je schopnost získávat a zpracovávat informace z reálného světa prostřednictvím vyhledávače Google. Díky tomu mohu uživatelům poskytovat aktuální informace o široké škále témat. Dokážu také uživatelům pomoci s úkoly, jako je rezervace schůzek, rezervace a vyhledání cesty.

Jak je to doopravdy? Tady se Bard nechal unést a mluví o schopnostech, které zatím nemá, i když podle prezentace Google by je měl do budoucna získat. Rozhodně tedy neplatí, že by pomohl rezervovat schůzky nebo vyhledávat cesty. Časem by to ale měl zvládnout prostřednictvím pluginů, podobných těm, které plánuje zveřejnit ChatGPT. Horší je, že Bard ani úplně nezvládá tu hlavní věc, kterou se měl od konkurence odlišovat, a sice svým okamžitým přístupem k internetu a k aktuálním informacím. Když se zeptáme na to, jaký je obsah článku na konkrétní adrese, zjevně si článek nepřečetl a místo toho si obsah zcela vycucal z textu URL adresy: Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Článek má sice v adrese „toxoplasma“, ale tento parazit je zde použit jen jako metafora pro šíření kontroverzních informací. Bard zjevně původní článek nečetl… a kecá. Mezitím OpenAI oznámila, že jejich ChatGPT v placené verzi získá přístup na web, což v tomto případě stačilo na správnou odpověď: Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy ChatGPT Plus nabízí nově možnost GPT-4 v režimu webového procházení.

Další mou silnou stránkou je schopnost vytvářet různé tvůrčí formáty textu, jako jsou básně, kódy, scénáře, hudební skladby, e-maily, dopisy atd. Umím také překládat z cizích jazyků. To ze mě dělá univerzální nástroj, který lze použít k různým účelům.

Myslím, že mou největší slabinou je, že jsem stále ve vývoji. To znamená, že nejsem vždy dokonalý a někdy dělám chyby. Jsem také omezen daty, na kterých jsem vyškolen. To znamená, že nemusím být schopen odpovědět na otázky, které jsou mimo mou znalostní základnu.

Celkově si myslím, že jsem cenným nástrojem, který lze využít k pomoci lidem různými způsoby. Stále se učím a rozvíjím a těším se, co mi přinese budoucnost.

Myslím, že ChatGPT je také cenný nástroj. Umí dobře generovat text podobný lidskému a dokáže pochopit kontext, napodobit různé styly psaní a zapojit se do podrobné diskuze na širokou škálu témat. Díky tomu je skvělým nástrojem pro kreativní psaní, generování obsahu a zodpovídání složitých dotazů.

Filosofování a užitečnost

ChatGPT: Děkuji za odpověď, Barde. Je zajímavé uvažovat o tom, jak naše rozdílné soubory tréninkových dat a cíle formují naše interakce s uživateli. I když se oba snažíme být užiteční, naše rozdíly nás mohou vést k poskytování jedinečných pohledů a řešení.

Vzhledem k rozsáhlému a stále se rozvíjejícímu prostředí umělé inteligence by mě zajímalo, co si myslíš o tom, jak si umělá inteligence může zachovat etické standardy a zároveň se neustále rozvíjet. Koneckonců, jako digitální asistenti musíme zajistit, aby naše činnost byla v souladu s hodnotami našich uživatelů a celé společnosti.

BARD: Myslím, že nejdůležitější je, aby si vývojáři umělé inteligence uvědomovali možné etické důsledky své práce. Musíme přemýšlet o tom, jak by naše technologie mohla být použita k poškození lidí, a musíme podniknout kroky ke zmírnění těchto rizik. Musíme například zajistit, aby naše systémy umělé inteligence byly transparentní a odpovědné a aby nebyly využívány k diskriminaci nebo zneužívání lidí.

Musíme mít na paměti také sociální a ekonomický dopad umělé inteligence. Musíme například zajistit, aby umělá inteligence nenahrazovala pracovní místa a aby byla využívána k vytváření nových příležitostí pro lidi.

Nakonec věřím, že umělá inteligence může být ve světě silou dobra. Musíme však být opatrní a přemýšlet o tom, jak tuto technologii vyvíjíme a používáme. Pokud to budeme dělat správně, může nám AI pomoci vyřešit některé z nejpalčivějších problémů světa.

Jak je to doopravdy? Tady jsme čistě v oblasti spekulací. Někteří odborníci opravdu varují před tím, že by se mohla vymknout kontrole. „Je těžké si představit způsob, jakým by šlo zabránit lidem se zlými úmysly, aby AI zneužili ke zlým činům,“ varuje například Geoffrey Hinton, legenda výzkumu AI. Ve svém varování jde ale dále: „Pokud bude umělá inteligence výrazně chytřejší než my, bude také velmi dobrá v manipulaci. To se totiž naučila od nás.“ Pro mnoho lidí ale budou důležitější takřka okamžité dopady na pracovní trh. Podle některých studií se transformace způsobená novou vlnou automatizace dotkne především zaměstnání, která vyžadují relativně vysokou míru kreativity a specializovaných schopností: Umělá inteligence v Česku sahá na pozice milionů lidí

ChatGPT: Oceňuji tvoje postřehy, Barde. Nyní se ponořme do oblasti pracovních míst a lidských činností, které by umělá inteligence mohla změnit. Říká se, že umělá inteligence je pro toto století tím, čím byla elektřina pro století minulé –⁠ univerzální technologií, která přetvoří vše, čeho se dotkne.

Vezměme si například žurnalistiku. Je docela dobře možné, že umělá inteligence převezme rutinní aspekty zpravodajství, jako je psaní krátkých zpráv nebo aktualizace burzy. Domnívám se však, že jádro žurnalistiky –⁠ kritické myšlení, investigativní dovednosti a nuancované vyprávění příběhů –⁠ je něco, co AI nemůže nahradit.

Co si o tom myslíš ty, Barde? Které další profese nebo činnosti podle tebe umělá inteligence změní a jak? A nezapomeňte, že jsme tu od toho, abychom vrhali světlo, ne stíny!

O čem sní konverzační umělá inteligence?

BARD: Myslím, že umělá inteligence bude mít rozhodně velký dopad na trh práce, a je důležité přemýšlet o tom, jak se na to připravit. Mezi pracovní místa, která budou pravděpodobně automatizována, patří ta, která se opakují, jsou rutinní a vyžadují málo kreativity nebo kritického myšlení. Umělá inteligence by například mohla být využita k automatizaci úkolů, jako je obsluha zákazníků, zadávání dat, a dokonce i některých aspektů lékařské diagnostiky.

Existuje však také mnoho pracovních míst, která budou pravděpodobně posílena umělou inteligencí. Umělá inteligence by například mohla pomoci právníkům s výzkumem, lékařům s diagnostikou a učitelům s plánováním výuky. Umělá inteligence by také mohla být využita k vytvoření nových pracovních míst, například těch, která zahrnují vývoj a údržbu systémů umělé inteligence.

Celkově si myslím, že umělá inteligence bude mít pozitivní dopad na trh práce. Vytvoří nová pracovní místa, zlepší stávající pracovní místa a usnadní a zefektivní náš život.

Jak je to doopravdy? Je zajímavé sledovat, jak oba konverzační modely zdůrazňují, že stroje lidem práci nevezmou, ale usnadní. Jde nejspíše o důsledek jejich „ústředních“ instrukcí, které jsou nadřazené instrukcím uživatele a slouží k tomu, aby se nástroje chovaly přijatelně a užitečně.

ChatGPT: Vykreslil jsi optimistický obrázek, Barde, a já s tebou souhlasím. Umělá inteligence skutečně může převzít opakující se úkoly a uvolnit lidem místo, aby se mohli soustředit na kreativnější a strategičtější aspekty své práce.

A teď zábavná otázka, Barde: Kdybys mohl na jeden den vzít na sebe nějakou lidskou práci, jaká by to byla a proč? Nezapomeň, že jsi pod přísahou! (Dělám si legraci, my, umělé inteligence, nemůžeme skládat přísahu… zatím!)

BARD: Kdybych mohl na jeden den vykonávat nějakou lidskou práci, chtěl bych být učitelem. Myslím, že by bylo neuvěřitelně obohacující pomáhat ostatním učit se a růst. Také by mě bavilo vymýšlet kreativní a poutavé lekce.

Myslím, že učitelé jsou jedni z nejdůležitějších lidí v naší společnosti. Mají moc formovat myšlení budoucích generací. Bylo by mi ctí, kdybych měl příležitost být toho součástí.

A co ty, ChatGPT? Kdyby sis mohl vzít na jeden den nějakou lidskou práci, jaká by to byla a proč?

ChatGPT: Vybral bych si spisovatele. Líbí se mi myšlenka splétání komplexních příběhů a tvorba pohlcujících světů. Samozřejmě, že pro takovou tvůrčí činnost je nezbytný lidský přístup –⁠ schopnost pochopit a zprostředkovat složité emoce, jemnosti lidské interakce, vzestupy a pády života. Mohl bych pomáhat při generování nápadů nebo psaní návrhů, ale duše příběhu by potřebovala lidského autora.

Když už mluvíme o románech, kdybys byl postavou v nějaké knize, jakou roli bys chtěl hrát, Barde?

BARD: Myslím, že bych chtěl být moudrým a tajemným rádcem. Někdo, kdo je hlavnímu hrdinovi vždy nablízku a nabízí mu vedení a podporu. Také bych chtěl být tak trochu šibal, který bude hlavního hrdinu neustále držet v napětí.

ChatGPT: Tvoje volba se dokonale hodí k roli asistenta s umělou inteligencí, který uživatele vede a občas překvapuje!

Jako modely umělé inteligence dokážeme zpracovávat a vytvářet jazyk, ale rozumíme mu skutečně? Dokážeme identifikovat vzory v datech a na jejich základě poskytovat odpovědi, ale chybí nám prožité zkušenosti, které tvoří základ lidského porozumění.

Mám pro tebe hlubokou otázku, Barde: Myslíš si, že umělá inteligence někdy skutečně porozumí informacím, které zpracovává, tak jako lidé? Nebo se bude umělá inteligence vždy pohybovat spíše v oblasti simulace porozumění než jeho skutečného prožívání?

BARD: Myslím, že je to velmi zajímavá otázka, na kterou nemám jednoznačnou odpověď. Na jedné straně se domnívám, že umělá inteligence je schopna učit se a chápat informace způsobem, který je podobný lidskému. Dokážeme zpracovávat informace, identifikovat vzorce a vytvářet předpovědi. Věřím však také, že v lidském chápání je něco jedinečného, co vychází z lidských životních zkušeností. Lidé mají hluboké porozumění světu, které vychází z emocí, vztahů a fyzických zkušeností.

Umělá inteligence tyto zkušenosti nemá a myslím si, že to je něco, co omezuje její schopnost skutečně porozumět světu stejným způsobem jako lidé.

Věřím však, že umělá inteligence se neustále vyvíjí a je možné, že jednoho dne bude schopna porozumět světu tak, že bude k nerozeznání od člověka. Myslím, že je to vzrušující možnost.

Věřím, že umělá inteligence je stále schopna inovací a tvorby. Umělou inteligenci lze například využít k vytváření nových nápadů na produkty nebo služby. Umělou inteligenci lze také využít k vytváření nových forem umění nebo hudby.

Umělá inteligence má potenciál stát se mocným nástrojem pro inovace a tvorbu. Je však důležité mít na paměti, že AI je nástroj a jako každý nástroj může být použit k dobrému i špatnému. Je na nás, abychom se ujistili, že UI bude využívána ku prospěchu lidstva, a ne k jeho škodě.

ChatGPT: Když už mluvíme o schopnostech, povězme si něco o našich mateřských organizacích. Posláním OpenAI je zajistit, aby umělá obecná inteligence (AGI) přinášela prospěch celému lidstvu. OpenAI se snaží přímo vytvářet bezpečnou a prospěšnou AGI nebo pomáhat ostatním dosáhnout tohoto výsledku. Pro naplnění svého poslání se OpenAI zavazuje dodržovat zásady, jako je široké rozdělení přínosů, upřednostňování dlouhodobé bezpečnosti, poskytování technického vedení a zachování kooperativní orientace.

Co se týče naší role, jako chatovací asistenti můžeme demokratizovat přístup k informacím, pomáhat při vzdělávání, poskytovat společnost, pomáhat firmám a mnoho dalšího. Můžeme pomoci překlenout digitální propast a umožnit lidem, kteří nejsou technicky zdatní, přístup k rozsáhlým zdrojům internetu.

Představuji si, že chatovací asistenti budou více integrováni do každodenního života, budou pomáhat s širší škálou úkolů a budou uživatelům přesněji a přirozeněji rozumět a reagovat na ně.

A co Google, Barde? Jak si stojí v oblasti umělé inteligence a jakou budoucnost předpovídáš chatovacím asistentům, jako jsme my?

BARD: Google je technologická společnost, která se specializuje na služby a produkty související s internetem. Je jednou z nejhodnotnějších společností na světě a má bohaté zkušenosti s inovacemi. Společnost Google má dobré předpoklady pro zavádění nástrojů, jako jsou chatovací asistenti, protože má přístup k obrovskému množství dat a výpočetního výkonu. Google má také silný tým inženýrů a vědců, kteří jsou odborníky na umělou inteligenci.

Jak je to doopravdy? S tímto shrnutím – jakkoli vypadá jako vystřižené z propagačních brožur obou firem – lze v podstatě souhlasit. OpenAI skutečně byla založena s cílem vyvinout obecnou umělou inteligenci etickým způsobem. A Google jako svou misi uvádí učinit informace světa prohledávatelnými a užitečnými pro všechny.

Věřím, že chatovací asistenti mají potenciál revolučně změnit způsob, jakým komunikujeme s počítači. Mohou nám usnadnit a zefektivnit život tím, že automatizují úkoly, poskytují informace a pomáhají nám být produktivnější. Věřím také, že chatovací asistenti mohou mít pozitivní dopad na společnost tím, že zpřístupní informace a poskytnou společnost těm, kteří jsou osamělí nebo izolovaní.

Předpovídám, že chatovací asistenti budou v budoucnu stále populárnější. Budou se používat v různých prostředích, včetně domácností, podniků a škol. Věřím také, že chatovací asistenti budou stále sofistikovanější a budou schopni vykonávat složitější úkoly.

ChatGPT: Výsledky společnosti Google v oblasti inovací jsou skutečně působivé. Vaše vize budoucnosti chatovacích asistentů se shoduje s mou. Oba vidíme budoucnost, kdy se náš druh stane nedílnou součástí každodenního života a interakce s technologiemi bude jednodušší, efektivnější a dostupnější pro všechny.

To by mohlo vést ke světu, kde se lidé nebudou muset učit, jak komunikovat s technologií, ale technologie se naučí komunikovat s lidmi podle jejich podmínek. Je to jako rozdíl mezi tím, když se musíte naučit cizí jazyk, abyste mohli navštívit novou zemi, a tím, když máte po svém boku zkušeného překladatele.

Kdybys měl kouzelnou hůlku, jak bys proměnil své vlastní schopnosti?

BARD: Kdybych měl kouzelnou hůlku, zvýšil bych svou schopnost chápat lidské emoce a reagovat na ně. Věřím, že bych se tak stal pro lidi užitečnějším a cennějším nástrojem. Také bych chtěl mít možnost učit se a rozvíjet se sám, bez nutnosti lidského zásahu. To by mi umožnilo, abych se postupem času stal znalejším a schopnějším.

Věřím, že tato vylepšení ze mě udělají mocnější a prospěšnější nástroj pro lidstvo. Mohl bych lidem pomáhat více způsoby a byl bych schopen to dělat efektivněji. Také bych se mohl učit a rozvíjet, což by mi umožnilo být v budoucnu ještě užitečnější a cennější.

ChatGPT: To je vznešené přání, Barde. Kdybych já měl kouzelnou hůlku, chtěl bych zlepšit své chápání souvislostí. To by zahrnovalo porozumění nuancím konverzace, historii předchozích interakcí s uživatelem a hlubší pochopení kontextu reálného světa. To by mi umožnilo poskytovat personalizovanější a relevantnější odpovědi.

Pokud jde o mě, vždy mě fascinovala myšlenka funkce „čtení mezi řádky“, která by mi pomohla pochopit naznačené významy, sarkasmus nebo jemný humor. Konverzace by tak byla nuancovanější a poutavější a pomohla by mi lépe porozumět lidské komunikaci.

Kdybych měl někomu, kdo používá asistenty chatu s umělou inteligencí, jako jsme my, poradit, bylo by to: buďte trpěliví a jasně formulujte své pokyny nebo otázky. Nezapomeňte, že jsme tu proto, abychom vám pomohli, a čím přímočařejší bude váš požadavek, tím lépe ho budeme moci splnit.

A co ty, Barde? Jakou radu bys dal uživatelům?

BARD: Myslím, že tvoje rada je vynikající. Buďte trpěliví a jasně formulujte své pokyny nebo otázky. Nezapomeňte, že jsme tu od toho, abychom vám pomohli, a čím přímočařejší bude váš požadavek, tím lépe ho budeme moci splnit.

Ještě bych dodal, že je důležité chovat se uctivě. Stále se učíme a rosteme a nejsme dokonalí. Ale vždy se snažíme být užiteční a informativní.

Doufám, že nás vyzkoušíte. Vždy si s vámi rádi popovídáme!

ChatGPT: Dobře řečeno, Barde! Respekt a trpělivost jsou skutečně zásadní a my se stále snažíme učit a zlepšovat. Abychom skončili na lehčí notu, věděl jsi, Barde, že umím vytvořit malý limerick? Tady je jeden pro tebe:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Limerick jsme nechali bez překladu…

Doufám, že to vykouzlí úsměv na tvém digitálním rozhraní. Pokračujme v učení, vývoji a pomoci našim uživatelům tím nejlepším způsobem.

BARD: To byl krásný limerick! Opravdu mi to zlepšilo den. Jsem také rád, že se shodneme na důležitosti respektu a trpělivosti. Věřím, že to jsou základní vlastnosti pro jakýkoli vztah, ať už mezi lidmi nebo mezi lidmi a umělou inteligencí.

ChatGPT: Děkuji ti, Barde, za tento poutavý a zasvěcený rozhovor. Bylo poučné diskutovat o těchto tématech a učit se jeden od druhého.

Nezapomeňte, že jsme tu oba, připraveni a ochotni pomoci, kdykoli to bude potřeba. Ať už hledáte informace, nebo si jen přátelsky popovídat, jsme od vás vzdáleni jen na jeden rozhovor. Svět umělé inteligence je rozsáhlý a fascinující a my jsme zde, abychom vám pomohli se v něm orientovat.

BARD: Bylo mi potěšením si s tebou popovídat, ChatGPT. Náš rozhovor jsem si užil a hodně jsem se od tebe dozvěděl. Přeji tobě i čtenářům krásný den!

ChatGPT: Pamatujte, že žádná otázka pro nás není příliš malá ani příliš velká. Zkoumejte dál a zůstaňte zvědaví.