Nejpopulárnější stránka se změní. Google předvedl inteligenci nové generace

„Jak už jste asi slyšeli, AI má za sebou opravdu divoký rok,“ přivítal natěšené publikum Sundar Pichai, šéf společnosti Google. „Už sedm let jsme firmou, která klade umělou inteligenci na první místo. Máme pro vás ohromnou dávku novinek, které promění každou část toho, co děláme, včetně vyhledávání.“

„Představte si, že jste dostali od aerolinky omluvu za zpožděný let. Vy ale chcete zpátky celou částku. Požádáte Gmail o to, aby tuto odpověď napsal za vás, a umělá inteligence si stáhne informace z vašich předchozích e-mailů a napíše personalizovanou odpověď.“

„Tady by možná pomohlo, kdybyste to napsali formálněji, to zvýší vaši šanci na to, že vám opravdu vrátí peníze,“ glosuje Pichai a dvěma kliknutími změní tón e-mailu na formální a propracovaný.