Napíšete dvě věty, PowerPoint vyplivne prezentaci. Office ukázal revoluci

„Dnes začíná nová éra počítačů,“ začal Satya Nadella, šéf Microsoftu, čtvrteční prezentaci o budoucnosti Microsoft Office. Podle něj je novinka podobně převratná jako kdysi vynález počítačové myši nebo představení telefonu iPhone. Dalo by se to označit za typické přehánění…

Jenže půlhodinové předváděcí video opravdu překročilo mantinely běžné prezentace. Poprvé totiž Microsoft v akci ukázal to, o čem se už několik měsíců spekuluje. Praktické zapojení kreativní umělé inteligence přímo do nejznámějšího kancelářského balíku.

Příliš krásné, aby to byla pravda?

„Práce by měla být více než jen zaměstnání,“ chopil se slova Jared Spataro, viceprezident Microsoftu. „Práce není jen potravou pro naši rodinu, ale i potravou pro naši duši. Ale dnes naši kreativitu vysává spousta zbytečných činností. Potřebujeme úplně nový způsob práce.“

Pro každého je symbolem této „vyčerpávající“ a „bezduché“ činnosti něco jiného. Ale pro hodně lidí to bude nekončící procházení pošty a odpovídání na maily. Což je podle Microsoftu příležitost pro asistenta, který využívá umělé inteligence a je vycvičený přímo na vašich datech.

Microsoft 365 Copilot je mnohem více než jen ChatGPT implementovaný do balíku Microsoft Office. Jared Spataro, viceprezident Microsoftu

Představte si, že vám přijde e-mail od klienta. Váš „kopilot“ – což je název pro tohoto asistenta – se podívá do historie vašich konverzací, poznámek, prezentací i kalendáře. Během pár sekund pak sestaví odpověď na míru, kterou můžete vložit a upravit.

Foto: Microsoft Ukázka schopností Copilot z prezentace Microsoftu.

Samozřejmě, předtočená předváděčka snese cokoli. Ostatně právě Microsoft nám nedávno připomněl, že na pódiu mohou nástroje působit užitečněji, než pak ve skutečnosti jsou. Ale i kdyby představený „digitální asistent“ zvládl jen čtvrtinu toho, co předvedl během prezentace, byla by to revoluce pro kancelářskou práci.

Ochotný asistent pro tvorbu čehokoli

Silnou stránkou nového asistenta má být jeho schopnost kombinovat různé dokumenty a chápat váš konkrétní kontext. Řada diváků jistě zalapala po dechu, když Sumit Chauhanová, viceprezidentka Microsoftu pro kancelářský balík Office, požádala digitálního „kecálka“, aby jí vytvořil prezentaci na míru.

Foto: Microsoft „Udělej mi prezentaci, která pomůže oslavit maturitu mé dcery Tashy na škole Glenwood Springs. Hraje fotbal, věnuje se dramatickému umění a je v elektrotechnickém kroužku. A je v seznamu vyznamenaných studentů. Naše rada pro ni je, aby byla odvážná a dobrodružná!“

Zadání je to velmi povrchní, asi byste jej napsali za minutu a půl. Dalších pár sekund by vám trvalo zaškrtnout, že styl prezentace má být „slavnostní“. A pak už jen kliknout na tlačítko „Vložit“ a kopilot se pustí do práce.

Foto: Microsoft Microsoft Copilot na počkání vytvořil stylovou prezentaci včetně obrázků, animací a textu.

Devět vygenerovaných slajdů obsahuje fotky stažené z osobních složek i z dostupných zdrojů z internetu. Nemá to být konečná prezentace, ale usnadní vám zahájení práce. Navíc se kopilot postaral o veškeré animace, přechody mezi snímky nebo dodržení vizuálního stylu. Kdykoli mu také můžete říci, aby nějaký slajd upravil, ozvláštnil, zkrátil nebo přidal nový slajd.

„Průměrný uživatel používá méně než desetinu toho, co PowerPoint umí,“ podotýká Chauhanová. „Kopilot odemkne těch zbývajících 90 procent.“

Pokročilá analýza za pár sekund

Psát do textového políčka pokyny kancelářskému programu bude určitě nezvyk. Pokud ale výsledky budou alespoň zčásti tak použitelné jako v ukázkách na prezentaci, určitě to řada lidí uvítá.

Jistě, pokud je někdo pokročilým uživatelem programu Microsoft Excel, místo vypisování „Najdi mi v tabulce Prodeje nejlepšího obchodníka“ raději ručně přidá filtr nebo napíše rychlou funkci. Ale většina uživatelů nejsou experti, a jakmile dojde na složitější dotazy, bude pro ně asi jednodušší ptát se robota než třeba žádat o pomoc zkušenější/ho kolegyni/kolegu.

Foto: Microsoft Vpravo vidíme „konverzaci“ s kopilotem. Když jej požádáme o odpověď, může nám ji rovnou napsat.

U složitějších analýz je ale důležité znát nejen odpověď, ale i to, jak vznikla. Microsoft slibuje, že tuto funkci nezanedbal.

Foto: Microsoft Microsoft Copilot prý bude umět své závěry vysvětlit a názorně předvést.

S chatem si můžete povídat a nechat si grafy nebo nově vygenerované tabulky vložit přímo do nového listu, aniž byste tím „ušpinili“ původní data.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Stojí za zmínku, že podobného „asistenta“ – i když asi méně univerzálního – už nějakou dobu nabízí i konkurenční Google Sheets.

Microsoft zdůrazňuje, že program Microsoft Copilot je připraven pro firemní nasazení. To například znamená, že soukromá data by neměla opustit váš firemní cloud a „prosáknout“ k někomu jinému. To je u neuronových sítí důležité, korporace nechtějí, aby se na jejich datech trénoval někdo jiný.

Nezapomeňte to zkontrolovat

Microsoft od začátku roku intenzivně pracuje na tom, aby všechny své produkty okořenil o nové možnosti kreativní umělé inteligence. Využívá k tomu svého partnerství s firmou OpenAI, jejíž nástroj ChatGPT patří k nejpopulárnějším projektům současného internetu.

Takto vypadá konverzace s generativní umělou inteligencí ChatGPT. Zní sebevědomě, ale pozor, nemůžete se spolehnout na faktickou správnost. Což demonstruje i tato ukázka: bokeh funguje přesně obráceně.

Zkušenosti s konverzační umělou inteligencí ChatGPT ukazují, že je to velmi kreativní neuronová síť. Často je ale kreativní bez ohledu na realitu. Je to do jisté míry vlastnost tzv. velkých jazykových modelů. Hledají důvěryhodně znějící doplnění textu, což ale není to samé jako pravdivé doplnění textu.

ChatGPT si vymýšlí a kecá Nástroj ChatGPT je založený na velkém jazykovém modelu (LLM). Je vytrénovaný na velkém množství textů z internetu. Umí tak, slovo po slově, generovat důvěryhodně vypadající text. Ale to neznamená, že jde o výsledky odpovídající realitě. ChatGPT si vymýšlí, fabuluje a sebejistě vám bude tvrdit naprosté nesmysly. Není to „chyba“, vyplývá to z principu, na kterém služba funguje. Poprvé zdarma a česky: Umělá inteligence vysvětlí cokoli, ve skutečnosti kecá Na to je třeba pamatovat, když uvažujete o použití k něčemu jinému, než pro vlastní pobavení. Veškerý výstup z nástrojů založených na LLM berte vždy maximálně jako nápad či návrh, nikoli jako bernou minci. Vygenerovaná fakta ověřujte, než je někde použijete.

Proto zřejmě Microsoft ve své tiskové zprávě zdůraznil, že jejich Microsoft 365 Copilot je něco více než jen „ChatGPT implementovaný do balíku Microsoft Office“.

„Microsoft 365 Copilot má v reálném čase přístup k vašemu obsahu i kontextu v Microsoft Graph,“ uvádí Spataro. To podle něj znamená, že odpovědi jsou závislé na vašem firemním obsahu.

„Generované odpovědi jsou ukotvené ve vašich dokumentech, e-mailech, kalendáři, chatech, schůzkách, kontaktech a dalších firemních datech,“ zdůrazňuje Spataro. Copilot pak toto ukotvení (grounding) kombinuje s vaším aktuálním pracovním kontextem. Tedy třeba se schůzkou, na které se právě nacházíte. Můžete se také manuálně „odvolat“ na dokumenty v cloudu, tedy třeba dát pokyn „Zohledni odhady z tabulky Plán 2023.xlsx“.

Foto: Microsoft Odpovědi z velkého jazykového modelu jsou před generováním i po něm „ukotveny“ v konkrétních datech daného uživatele a jeho firmy.

To vše by mělo vést k tomu, že jsou odpovědi faktické. Ale to neznamená, že byste jim měli 100% věřit.

Uvidíme, jak úspěšné budou nástroje v realitě. Hodně to bude určitě záviset na tom, kolik dokumentů a jakého druhu už máte u Microsoftu uložených nebo co všechno přes nástroje Microsoftu řešíte.

Foto: Microsoft Pokud máte přes nástroje Microsoftu řešenou i vnitrofiremní komunikaci, bude vám Copilot psát automatické poznámky ze setkání.

Cíl takového postupu je jasný – firmy budou motivované k tomu řešit přes nástroje Microsoftu co největší část své komunikace. Pak totiž bude mít asistent více dat a jeho výstupy tak budou podrobnější a užitečnější.

Klidně pak zvládne napsat odpověď pro klienta, vytahat čísla z vašich ceníků, doplnit možná setkání na základě firemního kalendáře a ještě zkontrolovat dostupnost výrobků přes napojenou databázi.

Microsoft není jediný, kdo se snaží zákazníkům takový servis nabídnout. Není jistě náhoda, že zrovna dva dny před prezentací Microsoftu přišel s podobným konceptem i Google: „Umožníme uživatelům Google Workspace využívat sílu generativní umělé inteligence k vytváření, propojování a spolupráci jako nikdy předtím. Pro začátek představujeme důvěryhodným testerům první sadu funkcí pro psaní na bázi umělé inteligence v aplikacích Dokumenty a Gmail.“

Kdo bude vlastně pracovat?

Bude tedy zajímavé sledovat, jak úspěšní budou asistenti těchto softwarových gigantů. Hraje se totiž o hodně. Miliony firem a miliardy zákazníků dnes používají nástroje jak od Googlu, tak od Microsoftu. Pokud ale budou chtít naplno využívat možností digitálních kopilotů, bude lákavé dát všechna data do jednou cloudu a nechat umělou inteligenci, aby je zpracovala.

Jak užitečné ty výsledky budou? Kolik práce ušetří? A která pracovní místa díky tomu zmizí nebo se alespoň zásadně promění? To je otázka pro následující měsíce a roky.

Při sledování prezentace mne ale napadla vtíravá myšlenka, která s tím souvisí: Kdo vlastně bude ve firmě pracovat? Microsoft 365 Copilot bude umět vygenerovat text, analýzy, prezentace… Dokonce vám napíše souhrn porady, když jste během videokonference ztratili pozornost.

Foto: Microsoft Nedávali jste pozor během porady? Copilot poslouchal za vás a ochotně vám shrne, co zatím kdo říkal.

Kopilot ušetří spoustě lidí spousty času. Už jen schopnost přetavit wordovský dokument na profesionálně vyhlížející powerpointovou prezentaci je kouzlo, za které by řada lidí byla ochotna pět minut před narychlo svolanou obchodní schůzkou zaplatit cokoli. Stačí věta, dvě kliknutí a prezentace je hotová.

„Pamatujte, že tohle nebudete posílat zákazníkům, dokud to podrobně nepřečtete,“ varuje viceprezidentka Chauhanová. Je to podle ní jen základ, který musíte opravit, rozšířit a doplnit.

Bude těžké najít hranici, kdy jsou generativní nástroje užitečné a kdy naopak vytvářejí jen prázdný text, nadbytečné prezentace a zbytečné souhrny, kterými se pak ostatní budou – opět s pomocí svých digitálních asistentů – prokousávat.

Zatím není jasné, kdy přesně si tyto nové schopnosti budeme moci vyzkoušet: „V následujících měsících přineseme službu Copilot do všech našich aplikací pro produktivitu - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Viva, Power Platform a dalších,“ uvedl pouze Microsoft. Ani ceny zatím nejsou známé.