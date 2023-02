Microsoft ukázal, jak chce porazit Google

„Ve 40 procentech případů lidé kliknou na odkaz ve vyhledávači, ale pak se okamžitě vrátí zpátky,“ cituje ze statistik Mehdi. „To znamená, že nenašli to, co hledali. Nyní se musejí uživatelé přizpůsobovat vyhledávači.“

Za posledních dvacet let jsme si zvykli na internetové vyhledávače jako na nepostradatelné pomocníky. Víme, co od nich očekávat i jak s nimi mluvit.

„Tři čtvrtiny všech dotazů na vyhledávače jsou tři slova nebo méně,“ vytáhl další statistiku Mehdi. „Ale to nás asi nepřekvapuje. Vyhledávače se za posledních dvacet let v podstatě nezměnily. Zadáte pár klíčových slov a dostanete miliony odkazů.“

Microsoft věří, že je čas na změnu a že oni mohou tuto změnu přinést. „Existují vyhledávače, které umožňují prohledávat různé části webu. A nově se objevila zcela nová kategorie generativních nástrojů a ty jsou také skvělé,“ vyjmenovává Mehdi. „Ale co kdyby to šlo spojit? To jsme udělali my s naším novým Bingem.“