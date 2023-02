Google připomíná, že také umí umělou inteligenci. Ukáže „zodpovědného kecálka“

Zajímavé je tlačítko pro „zkontrolování“ (Check it), z ukázky není jasné, kam přesně povede. Doufejme, že na původní zdroje. Tak to dělá například konkurenční vyhledávač You.com, který je založen na podobné konverzační technologii.

Kromě toho Pichai také ukázal, jaké další integrace „umělé inteligence“ do vyhledávače Google jsou na pořadu dne. Pokud do vyhledávacího pole zadáte velmi komplexní otázku, bude prý vyhledávač schopen nabídnout určitou syntézu dostupných poznatků přímo vám na míru.

Přesto její uvedení vyvolalo ve společnosti Google „červený poplach“ . Předpokládá se totiž, že by Microsoft mohl využít své investice do OpenAI k vylepšení svého vyhledávače Bing, a tak snížit ohromný náskok, který Google v této oblasti má.

Záleží také na tom, co je cílem uživatele. Pokud se chce dostat na nějakou konkrétní stránku, konverzace mu v tom nejspíše nepomůže. Pokud naopak neví, co přesně hledá, bude umělá inteligence v ideálním případě schopná klást doplňující otázky a pomoci tak lidem najít něco, co by se v milionech výsledků klasického internetového vyhledávače ztratilo.