Mozek se zdráhá to přijmout. Další umělá inteligence ohromuje svou fantazií

Umělá inteligence umí umění! Tak by se dalo novinářskou zkratkou vyjádřit překvapení posledních dvou měsíců. Rozšířená představa lidí o tom, co činí lidské bytosti jedinečnými, dostala pořádné trhliny.

Jak dodávají sami autoři, výsledky jsou až překvapivě dobré. Podle jejich testů na lidech by měly být výsledky sítě Imagen dokonce měřitelně lepší než ty od DALL-E 2. To zatím nemůžeme posoudit, protože nemáme k dispozici živé srovnání, jen ukázky vygenerovaných děl. Nicméně obě neuronové sítě mají své silné stránky, a tak jsme pro vás připravili výběr 40 fotek: po dvaceti od každého „umělce“.

Když jsem psal o DALL-E 2, obvolal jsem několik umělců, abych se jich zeptal na jejich dojmy. Zajímalo mne, zda si myslí, že by pro ně tento typ sítí mohl být konkurencí. Případně zda by mohla existence softwaru, který lidem na přání generuje takovéto obrazy, změnit trh s ilustracemi a grafikou.

Námi oslovení výtvarníci z různých oborů přistupovali k takovým předpovědím opatrně. Shodli se ale na tom, že skutečný umělec dělá více, než že jen plní zadání. „Asi by to mohlo spoustě lidí vzít práci,“ uvažuje grafik Michal Barák. „Ale když si představím třeba sérii ilustrací ke knížce, tak tam je je vždycky potřeba v první řadě invence a autorský vklad. To se naprogramovat nedá. Umím si ale představit symbiózu autora (umělce) a toho softwaru.“

Schopnost počítače následovat zadání má navíc zatím své limity: „Zajímalo by mě, jak by si neuronová síť poradila například s metaforou, symbolikou, abstrakcí a obecnou zkratkou, což jsou v mé práci důležité faktory,“ přemýšlí scénograf Karel Czech. „Pro mne začíná být ilustrace zajímavá, když v ní vidím práci s už zmíněnou metaforou, symbolikou a zkratkou a samozřejmě i trochu humoru v jakékoli podobě.“

Sám ale dodává, že řada nakladatelství už nyní pracuje s ilustrátory v podstatě jako s počítači. Nevyžadují po nich žádný autorský vklad, ale dávají jim přesná zadání a požadují určitý „populární“ styl. Taková práce by šla do značné míry počítačem nahradit.

„Absolutně by to změnilo obor,“ myslí si ilustrátor Vladimír Strejček o nástupu podobného nástroje na trh. „Kdyby to fungovalo tak, že si nadiktuji obsah ilustrace a specifikuji styl, tak by 95 % ilustrátorů ze dne na den přišlo o zakázky.“ Naprostá většina všech komerčních ilustrací je totiž kreslena styly, které již existují. „Umělá inteligence má tedy možnost se ty styly naučit,“ dodává Strejček. „Nemám z toho dobrý pocit. Myslím, že brzy bude nemožné poznat, co dělal člověk a co umělá inteligence.“ Více z odpovědí umělců v našem předchozím článku.