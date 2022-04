TechMIX: Je vaše práce v bezpečí? Moje ne

Když jsem pracoval na článku o WorldCoinu, dostal jsem se na blog jeho zakladatele Sama Altmana. Pokud se pohybujete v oblasti startupů, zřejmě jej znáte jako slavného investora a bývalého vedoucího inkubátoru Y Combinator nebo fóra Reddit. Nyní je šéfem neziskové společnosti OpenAI, která se proslavila hned několika zajímavými projekty z oblasti umělé inteligence.

Já se už před rokem zapsal na čekací listinu projektu Copilot. Tento nástroj programátorům kouká pod ruce a nabízí jim vhodné řádky kódu, které by se jim mohly v danou chvíli hodit. Už rok při programování používám nástroj TabNine a byl jsem s ním velmi spokojený. Teď jsem ale po ročním čekání nainstaloval Copilot… a spadla mi čelist.

Vyzkoušel jsem to na takové malé interaktivní legrácce: Kolegové z byznysové redakce se vyfotili v novém studiu a pak se rozjela vtipná debata o volbě barvy šatů a saka. Napadlo mne udělat nástroj, kde by si každý mohl nastavit barvu šatů. A řekl jsem si, že tím nestrávím víc jak 60 minut, protože je to přece jen blbůstka.

Napřed jsem si připravil grafické podklady. Už tam mi pomáhala neuronová síť, konkrétně mi Adobe Sensei ve Photoshopu pomohl vybrat šaty do samostatných vrstev. Deset minut. Jdeme programovat. Po pár minutách patlání jsem měl hotovou základní stránku, kdy byly obrázky přes sebe. Teď ještě naprogramovat funkcionalitu: pět posuvníků a každý z nich bude ovládat odstín u jedné z postav.

Dal jsem tam jeden posuvník… a Copilot mi hned jakoby nic nabídl, že tam doplní ty další čtyři. Už tohle je z mého pohledu revoluce. Umělá inteligence se ale teprve rozehřívala. Hned totiž také nabídla, že vytvoří kód pro zachytávání událostí těchto posuvníků. Dokonce ke každému posuvníku vytvořila i svůj odhad, co by asi tak mohl dělat (měnit průhlednost obrázků). Stačily dvě minuty úprav a bylo vymalováno.

Napadlo mne ještě přidat tlačítko pro reset posuvníků. Hned jak jsem jej přidal, nabídla mi umělá inteligence, že napíše kód k tomuto tlačítku. Trvalo to tři sekundy a nemusel jsem změnit ani tečku.

Dokonce mi Copilot nabídl, že tlačítku změní vzhled a velikost, opět otázka pár sekund. Celý projektík nakonec zabral sotva 20 minut a výsledný kód je pocitově více dílem umělé inteligence než dílem mým. Fungovalo to lépe, než jsem čekal, a musím říci, že moje očekávání nebyla malá.

Je to kód dokonalý? Rozhodně ne, ale to by nebyl ani ten můj. Kdybych měl čas, celé bych to učesal, nedělal bych například jednu funkci opakovaně pro pět posuvníků, ale využil nějakého pole posuvníků. Pokud ale chci co nejrychleji vyzkoušet různé věci a jde mi o jednorázovou věc, je Copilot perfektní pomocník. Jak připomíná programátor Michal Zlatkovský, Copilot je dobrý sluha a zlý pán: „Když nevíte, co děláte, Copilot navrhne něco, co je trochu dobře a trochu ne. Nepoznáte to a pak jsou z toho problémy. Někdy se trefí skvěle a někdy vůbec.“

S tím souhlasím. Jsem vlastně rád, že jsem se ke Copilotovi dostal až teď. Kdybych jej měl před dvěma roky, nevím, zda bych se naučil programovat, nebo jen zkoušet, co mi „vševědoucí“ umělá inteligence nabídne. Nejlépe vám AI poslouží tam, kde víte, co se děje, a dokážete to posoudit v kontextu. Ale to je všechno jenom začátek.

A novináři nebudou mít co jíst…

Shodou okolností jsem se tento týden konečně dostal také k testování jazykového modelu GPT-3, ze kterého Copilot vychází. Obecně vzato je ale možné GPT-3 využít ke generování prakticky jakéhokoli textu v anglickém jazyce. GPT-3 je platforma založená na myšlence transferového učení, což je metoda využití znalostí získaných v jedné oblasti ke zlepšení výkonu v jiné oblasti. GPT-3 získává data z různých zdrojů, včetně Wikipedie, zpravodajských článků a knih. Tato data využívá k učení vztahů mezi slovy a pojmy.

Jednou z výhod GPT-3 je, že dokáže generovat text, který zní přirozeněji než jiné systémy generování textu. Jedním z úskalí systému GPT-3 je, že není vždy přesný. Může například generovat text, který je gramaticky nesprávný nebo nedává smysl. Kromě toho může být systém GPT-3 zaujatý vůči určitým tématům nebo způsobům myšlení.

Asi vás nepřekvapí, že slova psaná kurzívou nejsou z mého pera. Jsou kompletně vygenerována právě GPT-3, napsal jsem jen instrukci: „Vysvětlete zábavnou a srozumitelnou formou, jak GPT-3 funguje.“ Pokud si to chcete vyzkoušet sami, můžete přejít na web OpenAI a použít funkci Playground.

Před rokem jsem psal o tom, jak nový on-line nástroj DeepL překvapil svým plynulým, takřka bezchybným strojovým překladem. Tehdy jsem spekuloval o tom, kolik překladatelů asi přijde o zakázky nebo bude muset snížit své ceny. Publicista Patrick Zandl to nyní napsal bez okolků: „Doba, kdy překladatelé nebudou mít co jíst, je za rohem, myslete si o tom, co chcete, ale taková je realita. Pokud nejste napíchnutí na granty, na soudně ověřené překlady nebo jinak zákonem garantovanou formu překládání, tak končíte. Tak jednoduché a prosté to je. Můžete nesouhlasit, ale to je tak vše. Nám ostatním to nemusí být líto, naopak to přináší úžasný nový svět.“

Jenže ono to neskončí u překladatelů. Když se mluví o tom, koho nahradí stroje, lidé si obvykle představují manuální profese: dělník u pásu, řidič kamionu, možná kuchař. A ti se rozhodně v řadě případů nějaké robotické náhrady dočkají. Posledních deset patnáct let ale ukazuje, že to budou naopak „kreativní“ profese, ve kterých budou počítače brzy dostatečně výkonné.

Jednoduše řečeno: čím více používáte ke své práci počítač, tím spíše vás bude počítač umět nahradit. Že srovnáváte informace z různých zdrojů? To umí GPT-3 taky, a těch zdrojů přečetlo určitě více než vy. Že musíte analyzovat čísla a ta dávat do kontextu? Microsoft i Google už pár let experimentují s nástroji pro automatickou analýzu velkého množství dat a prezentaci výsledků. Píšete (jako já) dlouhé texty?

To dokáže i GPT-3.

Stručně řečeno, pokud vaše práce spočívá převážně v sezení u počítače a dělání věcí, které lze poměrně dobře popsat slovy, pak existuje reálná možnost, že počítač bude nakonec schopen dělat vaši práci lépe než vy.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Zeleně je označený text vygenerovaný neuronovou sítí.