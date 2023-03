Ušetří vám práci a vyrazí dech. 10 tipů, jak zapřáhnout umělou inteligenci

Služba ChatGPT získala 100 milionů aktivních uživatelů už za dva měsíce od svého uvedení. Velká část samozřejmě budou lidé, kteří si s konverzačním nástrojem zkusí popovídat nebo otestují, v čem se chová jinak, než člověk. To může být samozřejmě zábavné, ale ukazuje to jen malou část možností, kterou tento nástroj nabízí.

Sestavili jsme proto několik ukázek, které názorně demonstrují, jak lze ChatGPT a další podobné nástroje využít v každodenní praxi. Napřed ale malé varování.

ChatGPT si vymýšlí a kecá Nástroj ChatGPT je založený na velkém jazykovém modelu (LLM). Je vytrénovaný na velkém množství textů z internetu. Umí tak, slovo po slově, generovat důvěryhodně vypadající text. Ale to neznamená, že jde o výsledky odpovídající realitě. ChatGPT si vymýšlí, fabuluje a sebejistě vám bude tvrdit naprosté nesmysly. Není to „chyba“, vyplývá to z principu, na kterém služba funguje. Poprvé zdarma a česky: Umělá inteligence vysvětlí cokoli, ve skutečnosti kecá Na to je třeba pamatovat, když uvažujete o použití k něčemu jinému, než pro vlastní pobavení. Veškerý výstup z nástrojů založených na LLM berte vždy maximálně jako nápad či návrh, nikoli jako bernou minci. Vygenerovaná fakta ověřujte, než je někde použijete.

Tak, to bychom měli z krku, a pojďme se podívat, k čemu se dají služby typu ChatGPT reálně využít. Nový chat zahájíte na adrese chat.openai.com (nutná registrace).

1. Generování nápadů, obsahová inspirace

Jedním z typických využítí velkého jazykového modelu je tvorba v zásadě neomezeného množství nápadů na prakticky libovolné téma. Ne všechny vygenerované nápady vám budou užitečné, ale skoro vždy ve výsledcích najdete něco, co by vás samotné nenapadlo.

Příklad: „Vytvoř tabulku s deseti rozmatinými příklady, jak lze ChatGPT použít v každodenním životě pro zvýšení osobní i pracovní produktivity. Vždy uveď: číslo, využití, příklad zadání.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Takto jsem si nechal vygenerovat pár nápadů pro příklady, které bych mohl použít v tomto článku.

Osvědčilo se mi požadovat od ChatGPT výsledek ve formě tabulky. Nejenže to zvyšuje přehlednost, ale často to vede k užitečnějším výsledkům. Rigidní forma tabulky nejspíše udržuje kontext a nedává tolik příležitostí utéct od tématu k obecným frázím.

Pomocí tlačítek můžete nechat vygenerovat novou odpověď, nebo upravit a přepsat zadání.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Na základě stejného zadání dostanete pokaždé trochu jinou odpověď. Pokud tedy nejste spokojeni, zkuste odpovědí vygenerovat více.

Důležité je, že prvním dotazem interakce nemusí skončit. Naopak, pro nejlepší výsledky je vhodné postupně upřesňovat své požadavky. Klidně napište „Libí se mi ten osmý tip, chtěl bych víc podobných tipů.“

2. Psaní e-mailů dle zadání

E-mailová komunikace má jistá specifika. Obvykle se očekává nějaký zdvořilostní úvod, závěr a nějaké ty fráze, které se starají o to, aby text nezněl neurvale nebo primitivně. A zatímco některé e-maily určitě budu vždy chtít psát sám, u jiných mi nedělá problém nechat si text vygenerovat.

Umělá inteligence vám nevezme práci. Ale lidé, kteří ji budou umět efektivně využít, budou mít výhodu oproti těm, kteří se to nenaučí.

Začnu novou konverzaci, a hned od začátku nastavím tón: „Buď můj asistent, který mi pomáhá psát zdvořilé e-maily.“ Osvědčilo se mi, že než se vrhnu do generování, zeptám se ChatGPT, co pro mne v této roli bude potřebovat.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Fráze „Buď můj asistent/poradce/trenér/překladatel“ se mi osvědčila pro získávání lepších a použitelnějších výsledků.

Příklad: „Napiš e-mail řediteli hotelu U Staré Stodoly. Byl jsem tam ubytován 21. až 25. června 2022 a po celou dobu nešla klimatizace. Protože to byly opravdu horké dny, bylo to nepříjemné. Napiš, aby navrhl, jak problém vyřešit a kompenzovat.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vygenerovaný e-mail

Neznamená to, že musíte e-mail použít přesně tak, jak vám jej ChatGPT vyplivnul. Můžete v konverzaci pokračovat a přidat další dotazy nebo požadavky. Třeba v tomto (zcela smyšleném) případě bych chtěl, aby mail obsahoval zmínku konkrétního návrhu kompenzace.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Rozšířený návrh textu e-mailu.

Zejména pokud je pro vás psaní formálních textů utrpením, může vám tento nástroj ušetřit čas i nervy. Pro někoho je ostatně jednodušší upravovat již vygenerovaný text, než zírat na prázdnou obrazovku.

Konverzaci si můžete uložit, a v případě, že dostanete na mail odpověď, můžete ji vložit do již nastartované konverzace a zachovat tak kontext. To je další velká výhoda nástroje ChatGPT: můžete se vracet k již vygenerovaným textům a navázat na ně.

3. Rada s problémy v Excelu

Pro někoho může být překvapivé, co všechno ChatGPT „zvládá“. Řadě lidí se osvědčil třeba jako technický poradce s řešením problémů v tabulkovém procesoru. Už jenom taková maličkost, jako je tvorba ukázkových dat, je díky nástroji hračkou.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Pro tvorbu ukázkových dat je improvizace ChatGPT výborná.

Řekněme ale, že jsou to reálná data, a my s nimi máme nějak pracovat. A narazili jsme na problém: stáří auta je uvedeno textem (7 let, 4 roky apod.), my ale potřebujeme číslo.

Příklad: „V Excelu mám v buňce E2 hodnoty jako 17 let nebo 4 roky. Jakým vzorcem z toho dostanu jen číslo? Mám anglický Excel.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vzorce jsou od ostatního textu užitečně oddělené a připravené ke zkopírování.

Nezapomeňte, že si můžete nechat vygenerovat odpovědí více. ChatGPT pokaždé nabídl trochu jiné řešení, z toho některá byla nefunkční a jiná zase naprosto hloupá. Proto je potřeba funkčnost ověřit a nespoléhat na ChatGPT. Pamatujme, že ChatGPT „neví“, co je to Excel, nemá aplikaci před sebou, prostě jen generuje důvěryhodně znějící radu.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vzorec vygenerovaný ChatGPT

ChatGPT zdaleka není vševědoucí. Bude vám často radit špatně, nebo budou vygenerované formulky nepoužitelné pro vaší situaci. Není to „expert na Excel“, ale obecný jazykový model. Časem se ale naučíte, jak dotazy pokládat tak, aby vám odpovědi byly užitečné. Velkou výhodou je, že můžete požádat o to, aby vám ChatGPT vysvětlil, jak výsledek funguje.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Proč je tam v tom vzorci "minus jedna"?

Možnost získat „přednášku na míru“ je vhodná zejména tehdy, kdy používáte nějaký vzorec, kterému nerozumíte. Namísto toho, abyste slepě důvěřovali vygenerované odpovědi, se tak můžete něco nového naučit.

4. Vysvětlování pojmů v kontextu

Už jsme se naučili, že jazykovým modelům bychom neměli bezhlavě důvěřovat. To ale neznamená, že si od nich nemůžeme nechat poradit. Mým oblíbeným příkladem je generování vysvětlení na míru cílovému publiku.

Příklad: „Buď můj učitel fyziky. Když led taje, mění se jeho objem?“

„Vymysli experiment, který by to názorně demonstroval. Cílem je ukázat princip hustoty vody a ledu dětem.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Fyzikální experimenty s ChatGPT.

Často je právě vymýšlení vhodných a pochopitelných příkladů složité právě pro lidi, kteří dané problematice rozumí. Proto může být užitečné hledat inspiraci právě u chatbota, který umí „nasimulovat“ různé stupně porozumění.

Příklad: „Vysvětli, jak se při bouřce tvoří blesky. Vytvoř tabulku, kde bude vysvětlení „pro 1. stupeň ZŠ“, „pro 2. stupeň ZŠ“, „pro maturanty“ a „doktorand fyziky“. Sloupce: Pro koho, Vysvětlení principu tvorby blesku. U pokročilejších vysvětlení uveď i zajímavosti, které u jednodušších vysvětlení chybí.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vysvětlení pro různé úrovně.

Generátor se také hodí pro vytváření různých pohledů na věc. Řekněme, že chci posoudit výhody a nevýhody nějakého nápadu.

Příklad: „Buď můj odborný poradce pro otázky ekonomie. Vyjmenuj hlavní výhody a nevýhody progresivního zdanění. Výsledky prezentuj ve formě odrážek. Uveď známé zastánce a odpůrce progresivního zdanění v historii.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy ChatGPT vysvětluje progresivní zdanění.

Podobných odrážek vypočítávajících klady a zápory jsou ostatně plné i klasické powerpointové prezentace. I s jejich tvorbou vám může ChatGPT pomoci. Brzy se ostatně zřejmě dočkáme i integrace tohoto nástroje přímo do PowerPointu.

5. Generování a ladění zdrojového kódu

Že se velkým jazykovým modelům celkem daří psaní „obecných okecávek“ asi nikoho moc nepřekvapilo. Řada programátorů je ale zaskočena tím, jak moc nástroj ChatGPT dokáže pomoci při generování funkčního kódu v různých programovacích jazycích.

Příklad: „Buď můj programátor a lektor programování. Potřebuji funkci, která z řetězce 17.12.2022 udělá 17. prosince roku 2022. Používám JavaScript.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Kód můžete rovnou zkopírovat do svého projektu. Nezapomeňte ale jeho funkčnost otestovat.

Opět platí již zmíněné varování: jazykový model „neví“, co dělá. Bez uzardění vám tedy vygeneruje řešení, které je zcela nefunkční. Proto berte kód od ChatGPT jen jako návrh, na kterém budete dále stavět.

Osvědčilo se mi požadovat po ChatGPT, aby svůj kód vysvětlil. Výsledky jsou pak nejen přehlednější, ale také se u toho můžete naučit něco nového.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Doplněné komentáře.

Pro pokročilé programátory to možná bude spíše frustrující zážitek, úplně začátečníky to zase může odradit od toho, aby se zlepšovali. Myslím si ale, že lze najít řadu příkladů, kdy je generování funkce nebo části programu opravdu užitečné a šetří čas. Na podobném principu fungují i nástroje jako TabNine Copilot, které jsou integrované přímo do vývojářského prostředí. U ChatGPT je ale výhoda, že si o výsledcích můžete „popovídat“ nebo postupným upřesňováním požadavků dosáhnout lepšího kódu.

6. Vytáření souhrnů

Jednou ze silných stránek velkých jazykových modelů je tvorba stručných souhrnů. Nemusíte se totiž bát, že by si ChatGPT tolik vymýšlel. Poskytnete mu text a on vám vrátí jeho shrnutí.

Příklad: „Buď můj asistent. Toto je článek o skenování mobilem. (Shift + Enter pro nový řádek, Ctrl + V pro vložení článku, Shift + Enter pro nový řádek) Vytvoř mi stručné shrnutí toho nejdůležitějšího v článku.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vytvoření souhrnu ze zadaného textu.

K textu navíc můžete psát doplňující otázky.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Konkrétní otázky ohledně vloženého textu.

Pozor jen na jedno nepříjemné omezení. Paměť v rámci konkrétní konverzace je omezená na asi tři tisíce slov. Pokud tedy vložíte příliš dlouhý článek, stane se vám, že ChatGPT zapomene, o čem jsme se bavili na začátku.

Přestože občas někdo tvrdí něco jiného, ChatGPT nemá přístup k internetu. Nemůžete tedy vložit odkaz na článek a chtít jeho souhrn. Bohužel se ale ochotný model snaží vyhovět i přes svou neschopnost číst obsah stránky, a tak si souhrn jednoduše vycucá z prstu na základě adresy článku.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Pozor, tato metoda nefunguje. ChatGPT nemá přístup na internet, umí ale skvěle předstírat a kecat.

Někdy to působí tak důvěryhodně, že mají lidé dojem, že skutečně článek četl. Stačí ale zadat adresu, ze které není zjevné, o co se jedná, a bude každému jasné, že si odpovědi ChatGPT vymýšlí.

Užitečná rozšíření pro ChatGPT Pokud s ChatGPT pracujete často, budou se vám možná hodit tato rozšíření. ChatGPT Prompt Genius (Chrome)– do levého menu vám přidá možnost exportovat odpovědi ve formátu PDF nebo PNG, umožní také vytvářet vlastní seznam šablon otázek.

WebChatGPT (Chrome) – vloží do ChatGPT možnost využití aktuálních informací z internetu. Do vaší otázky přidá informace z vyhledávače. Výsledky jsou někdy překvapivě dobré, umí pracovat se zdroji. Ale nečekejte zázraky, stále je to starý známý kecálista ChatGPT.

GPT for Sheets (Google Sheets) – jednoduchá integrace ChatGPT do Google Sheets nabízí zajímavé možnosti pro tvorbu tabulek. ChatGPT pak můžete volat jako funkci a vytvářet tak přehledné tabulky s překvapivou rychlostí.

7. Nekonečné množství variant

Často potřebujeme vymyslet několik alternativ nějakého textu, třeba abychom klientovi nabídli různé možnosti, nebo abychom vyzkoušeli různé verze reklamy a zjistili, která funguje nejlépe.

Příklad: „Buď můj reklamní poradce. Vygeneruj mi prosím deset variant této reklamy ve stejném formátu: Titulek: Umělá inteligence přímo pro vás, Text: Chatovací nástroj ChatGPT vám vygeneruje odpovědi na otázky nebo pomůže programovat. Vyzkoušejte zdarma. Vygeneruj tabulku se sloupci Titulek reklamy, Text reklamy.“

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Varianty reklamy dle zadání.

A pak můžete pokračovat. Můžete zadání upřesnit, nebo prostě požádat o další a další variace.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy ChatGPT generuje další možnosti.

I průměrný marketér by zřejmě vygeneroval lepší reklamy. Ale rozhodně ne za deset sekund, což je čas, který k tomu potřeboval ChatGPT. Navíc se generátor nevyčerpá a neunaví, můžete jej o různé varianty téhož žádat až do soudného dne.

Nebo do výpadku služby, ke kterým dochází poměrně často. Jindy se zase stane, že odpověď v půlce skončí. Pak nezbývá než generovat znovu.

7. Pokročilé fotomontáže díky AI

Odpočineme si na chvíli od textového ChatGPT a připomeneme si nástroje pro generování obrazů. V předchozím návodu jsme ukázali, jak pomocí Stable Diffusion a Midjourney vytvářet obrazy na prakticky libovolné téma.

Stejných nástrojů ale můžete využít i k úpravě existujících fotek. Například Stable Diffusion v nástroji Dream Studio nabízí možnot „dokreslování“ částí obrazu.

Řekněme, že mám fotku, ze které chci odstanit objekt.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Ukázková fotka

Jak mohu využít AI k odstranění kačenky? Nebo k odstranění hrnku s kávou? Využijeme k tomu funkci img2img, ve které štětcem označíme část fotografie, do které bude generování probíhat. Zároveň popíšeme do instrukcí, co má být vygenerováno.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Štětcem označíme část obrázku, kterou „nechceme“, respektive kterou si má AI vymyslet znovu na základě kontextu kolem.

Výsledek je celkem přesvědčivý, a hlavně rychlý.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Výsledná fotomontáž.

Jednoduchou fotomontáží to ale nemusí končit. Můžeme vytvořit různé varianty fotografie na základě různých instrukcí.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +2

Nečekejte nicméně, že budou výsledky použitelné napoprvé. Obvykle je potřeba si hrát s různým nastavením nebo různými textovými příkazy. I tak ale už za pár minut pokusů vytvoříte nečekaně kvalitní obrázky. Ty pak můžete použít na webových stránkách, sociálních sítích, prezentacích, jako ilustrace do knihy apod.

8. Přepis mluveného slova na text

Jedním z nejužitečnějších nástrojů, které využívají AI, je pro novináře transkripce audia, tedy konkrétně mluvené řeči na text. Existuje řada on-line nástrojů, obvykle jsou ale placené. My se podíváme na službu, která je zcela zdarma: Whisper od OpenAI.

Pokročilejší uživatelé mohou tento model implementovat do svých služeb a aplikací (skrze tzv. API). Naštěstí jsou ale i weby, kde můžete přepisu využít, aniž byste se ponořili do programování vlastního nástroje.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Implementace Whisper na službě Replicate.com

Pokud potřebujete přepisování často, můžete využít profesionální nástroje, jako třeba Descript, Otter.ai nebo Beey.io. Přepisování je také implementované do některých nástrojů, které už možná na počítači máte. Word i Google Docs umožňují diktování textu, což samozřejmě není to stejné, jako přepis nahrávky.

9. Automatické odpovídání na maily

Pokud byste chtěli posunout zapojení generativních nástrojů do svého každodenního pracovního režimu na novou úroveň, vyzkoušejte nástroje na automatizaci pracovních procesů. Toto je jen malá ukázka pro inspiraci: automatický odpovídač na zaslaé objednávky.

Vytvoříte si formulář pro objednávání, třeba pomocí Google Formulářů. Pak vytvoříte napojení (tzv. zap) pomocí nástroje Zappier. Pro záklandí použití vám bude stačit bezplatná verze, neobejdete se ale bez API klíče pro OpenAI.

Příklad: Když uživatel odešle novou objednávku přes Google Forms, vytvoř e-mail odpovědi pomocí OpenAI a poté vytvoř nový rozepsaný e-mail v Gmailu. Zároveň vytvoř nový úkol v nástroji Trello.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Náhled automatizace: Formuláře, GPT-3, Gmail a Trello

Aby dávala vygenerovaná zpráva smysl, musíte dát modelu GPT-3 jasné instrukce a kontext. K tomu můžete využít různá pole z právě odeslaného formuláře.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy „Napiš odpověď tomuto zájemci o školení, který vyplnil formulář.“ Toto je pouze jednoduchý příklad, ve skutečnosti byste museli pro dobrý výsledek zadat mnohem více podrobností.

Čím více konkrétních pokynů vložíte, tím lepší odpověď bude. I tak bych ale nedoporučoval, aby odpověď rovnou odešla zájemci. Namísto toho vám ji Zapier může uložit jako e-mail do složky Rozepsané. Tam ji upravíte dle potřeb.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy E-mail se přidal do složky Rozepsané.

Jak vidíte, není výsledek zdaleka dokonalý. Můžete ale postupně zlepšovat zadání (prompt) pro textový model a tím užitečnost automatizace zvýšit.

10. Kritik, překladač a editor

Ještě jednou se vrátíme k ChatGPT. Pošlu mu teď celý článek, co jsem zatím napsal, a zeptám se, co bych na něm mohl vylepšit.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Tohle moc užitečné nebylo…

Někdy používám ChatGPT pro úplně jednoduché věci, které by mne ale zdržovaly. Třeba když potřebuji převést text z mužské na ženskou variantu, protože jsem zjistil, že vědec je ve skutečnosti vědkyně.

Foto: ChatGPT Výzkumnice Alex Smithová je fiktivní, pro potřeby ilustrace.

Stejně tak si můžete nechat části textu vygenerovat v různých variantách, a tím si vybrousit své stylistické cítění.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Různé styly, stejné sdělení.

Možná vám to nepřijde až užitečné. To byste jistě dokázali taky. Ale ChatGPT to samé zvládne v libovolném jazyce. Můžete si tak tříbit své jazykové cítění v angličtině nebo jiném cizím jazyce, který se chcete naučit.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Nejde přímo o překlad, spíše o „znovuvygenerování“.

Pro překládání delších textů existují specializované nástroje typu DeepL, které také využívají strojového učení. ChatGPT má ale tu výhodu, že s ním o překladu můžete diskutovat.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Překlad úvodního textu tohoto článku.

Hodí se tedy tam, kdy vám záleží na výsledku a chcete zároveň rozumět tomu, proč byla která slova zvolena. Překlad také můžete libovolně připomínkovat.

Používání nástrojů jako ChatGPT je pro většinu lidí dost nezvyklé. Je to služba, u které není předem určeno, k čemu ji lze využít.

Jak už jsem několikrát říkal, právě teď je dobrá příležitost si s podobnými nástroji hrát a osahat si možnosti umělé inteligence. Za pár měsíců nebo let bude používání těchto nástrojů celkem běžné. Nepromarněte tedy příležitost získat náskok.

Umělá inteligence vám nevezme práci. Ale lidé, kteří se naučí strojového učení efektivně využívat pro svou práci, budou mít výhodu nad těmi, kteří ji zapřáhnout nedokáží.