Čeká nás ohromná transformace. Veřejné testování ChatGPT naznačuje jaká

„Čeká nás ohromná transformace. Je to, jako kdyby tu přistáli mimozemšťani,“ říká vědecký reportér SZ Pavel Kasík. Programování, řešení matematických úloh nebo psaní scénáře. Co všechno ChatGPT dokáže a kam nás to může posunout?

Jak spolehlivé je to, co nám chatbot předkládá?

„Není žádná jiná služba, která by takhle rychle získala 100 milionů aktivních uživatelů, a to podle mě byla motivace k tomu poskytnout ho komukoli zdarma,“ říká vědecký redaktor Seznam Zpráv Pavel Kasík .

V dalších letech tak zřejmě lidstvo čeká „ohromná“ transformace. „Pořád mám pocit, že se o tom mluví trošku málo. Je to, jako kdyby tady přistáli mimozemšťani, my jsme si s nimi popovídali a řekli jsme: ‚OK, dá se s nimi popovídat, ale nejsou to úplně lidé.‘ A tím jsme to uzavřeli. To je nesmysl,“ říká Kasík.