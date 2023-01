Konečně přistáli. „Umělá inteligence“ změní život jinak, než se čekalo

Bez ohledu na to, jaká je vaše profese, bude alespoň část vaší činnosti v následujících letech doplněna nebo nahrazena činností neuronových sítí .

diktované slovo do ilustrované podoby

Díky nástrojům neuronová síť zvládá přenést prakticky jakékoliv diktované slovo do ilustrované podoby .

Samozřejmě, algoritmy využívající strojové učení fungují na pozadí většiny internetových služeb už dlouho. Strojové učení třeba určuje, co se vám zobrazí, když otevřete své oblíbené aplikace , nebo kterou cestu vám nabídne navigace v autě . Z umělé inteligence (zkracované AI, artificial intelligence) se někdy po roce 2012 stala nálepka aplikovaná téměř na cokoli .

Díky tomu už více lidí začíná chápat, že strojové učení skutečně zasáhne do pracovního trhu. A že to bude jinak, než jsme si dlouho mysleli. „Ještě před deseti lety panoval názor, že umělá inteligence nejprve ovlivní fyzickou práci, pak kancelářskou práci a jednou možná zvládne i práci kreativní,“ vyjmenovává Sam Altman, šéf společnosti OpenAI. „Nyní se zdá, že to bude probíhat v opačném pořadí.“