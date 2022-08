Počítač úspěšně rozšifroval tajemství života. Razantně urychlí hledání léků

V databázi lze najít detaily prakticky všech známých proteinů a zobrazit, jakou strukturu u nich neuronová síť AlphaFold spočítala. „Vědci nyní mohou prozkoumat celou tuto databázi a hledat různé souvislosti. Korelace mezi druhy a evoluční vzorce, které dosud nemusely být zřejmé,“ řekl pro The New York Times Demis Hassabis, výkonný ředitel společnosti DeepMind. „Byli jsme ohromeni rychlostí, s jakou se AlphaFold již stal základním nástrojem pro statisíce vědců v laboratořích a na univerzitách po celém světě, kde jim pomáhá v jejich důležité práci,“ napsal na firemním blogu.

„Všichni měli nějaké nástroje na práci se strukturami, ale odhalit strukturu na vlastní pěst, to byla otázka měsíců nebo dokonce let,“ popisuje praxi Karel Berka, fyzikální chemik a bioinformatik z Katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého. „A nyní máme program, který to zvládne v řádu minut, a s dostatečnou přesností, takovou, že na tom lze založit další výzkum.“

Nástroj AlphaFold je totiž podle Berky schopen dát výzkumníkům data, která jsou někdy dokonce přesnější, než data získaná experimentálně. „Použitelné je to všude, kde potřebujeme znát strukturu proteinu. A na základě té struktury pak můžeme navrhovat třeba léčiva, chytrá hnojiva, enzymy…“ vypočítává Berka v našem rozhovoru. „Můžeme studovat, jak proteiny fungují, jak probíhal jejich vývoj v průběhu evoluce a můžeme navrhovat proteiny nové. Model šetří čas, člověk si může předem vyzkoušet, jak ta látka bude fungovat. Třeba u léku se můžu podívat, kam se léčivo váže. Můžu předem přemýšlet, co má smysl dělat.“

Příkladem je nově vytvořený enzym pro rozkládání PET lahví. Na jeho vývoji pracoval tým biologa Johna McGeehana z Centra pro enzymové inovace v anglickém Pourtsmouthu: „Jeho úkol se podobá úkolu pečlivého zámečníka: najít chemické sloučeniny, které se samy zkroutí a složí do mikroskopického tvaru, jenž dokonale zapadne do molekul plastové láhve a rozdělí je jako klíč otevírající dveře,“ popsal deník The New York Times.

Podobného urychlení se nyní mohou dočkat všechny laboratoře na světě. A ani nemusí psát do londýnské firmy DeepMind žádné e-maily. Výzkumníci si mohou pustit na svém počítači nebo využít některé z dostupných cloudových řešení. „Může vás to posunout v čase. Může to ovlivnit způsob, jakým o problémech přemýšlíte, a pomoci vám je rychleji vyřešit,“ říká Gira Bhabha, která studuje proteinové struktury na katedře buněčné biologie New York University. „Ať už studujete neurovědy nebo imunologii, ať už se zabýváte jakýmkoli oborem biologie, může to pro vás být užitečné.“