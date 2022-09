Obraz získal první cenu. Porota netušila, že ho vytvořila umělá inteligence

Nelze samozřejmě říci, že celý obraz je dílem strojového učení Midjourney. Do soutěže jej přihlásil Jason Allen , který strávil tvorbou ohromné množství času. Jen trochu jinak, než je u tvorby obrazů obvyklé: „Zkoušel jsem různá textová zadání a vygeneroval jsem pomocí nich stovky obrázků. Poté jsem vybral tři nejlepší a ty přihlásil do soutěže.“

Budeme si muset zvyknout na to, že slova jako kreativita a fantazie –⁠ jak je obvykle definujeme –⁠ se nyní mohou vztahovat i na počítačové systémy strojového učení. Ty se navíc každý týden zlepšují. Třeba systém Midjourney, který Allen použil pro generování koncem července, už je nyní „zastaralý“ a k dispozici je nová verze s ještě realističtějšími výsledky. Komunita navíc pilně zkouší, co všechno tento systém dokáže, jak reaguje na různé požadavky a která slova nebo fráze vedou k nejzajímavějším výsledkům.

Nedá se tedy říci, že to není umění. Je to jen jiné umění, než na které jsme byli dosud zvyklí. „Je to dobrá to připomínka toho, jak těžké je dělat předpovědi ohledně umělé inteligence,“ míní Sam Altman, šéf společnosti OpenAI, která přišla se systémem DALL-E a současný trend generování obrázků pomocí AI tím letos na jaře odstartovala.