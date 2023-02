Skenování máte v kapse. Mobil to zvládne zdarma, pozor na stíny a nástrahy

Máte před sebou papír nebo hromadu papírů a potřebujete je nasnímat do digitální podoby. Pakliže vám záleží na maximální kvalitě, potřebujete k tomu skener. Pokud však hledáte rozumný kompromis mezi kvalitou a rychlostí, může se vám hodit skener, který už nejspíše máte v kapse – mobilní telefon.

Miliardy lidí mají v telefonech nainstalovanou aplikaci Google Drive. Primárně slouží k přístupu na stejnojmenné internetové úložiště. Ne každý ale ví, že přímo v aplikaci Google Drive (Disk Google) je schovaná funkce skenování do PDF.

Aplikace sama navrhne ořez a úpravu stránky. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, můžete upravit barvy, natočení i oříznutí. Při úpravě ořezu si dávejte pozor na to, aby seděly všechny rohy, jinak bude výsledek pokřivený.

Aplikace se sama pokusí rozpoznat hranice stránky a nabídne barevný, nebo černobílý režim podle typu dokumentu. Nelze na to úplně spoléhat a na výběr je jen ze čtyř základních možností.

Máte-li ke skenování více stránek, použijte tlačítko se symbolem plus a celý proces můžete opakovat pro libovolné množství papírů. Nakonec stiskněte tlačítko Uložit. Budete moci zvolit jméno dokumentu a složku pro uložení ve formátu PDF. Dokument se rovnou nahraje do vašeho cloudového úložiště.

Ostatní aplikace jsou bezplatné a nabídka funkcí je poměrně pestrá. Nejvíce funkcí nabízí Adobe Scan a CamScanner, ale počet funkcí není určující. Důležité je, co využijete. A samozřejmě kvalita výstupu. Ta je v každém případě kompromisní.

V našem krátkém testu zvolila asi nejlepší rovnováhu mezi věrností a úpravou obrazu aplikace Genius Scan. To ale zas tolik neznamená. Většina aplikací nabízí řadu různých možností snímání, takže posouzení je nakonec samozřejmě na vás a vašich konkrétních potřebách.

Největší vliv na kvalitu výsledného dokumentu má světlo. Je to trochu neintuitivní. Zdálo by se, že nejlepší výsledky budou na silném světle, ale to platí jen tehdy, pokud je toto světlo zcela rovnoměrné.