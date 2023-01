Microsoft plánuje ohromnou investici do „zázračného“ nástroje. Co tím získá?

Softwarová společnost Microsoft jedná o další investici do organizace OpenAI. Podle zdrojů webu Semafor se investice Microsoftu odhaduje na 10 miliard dolarů (cca 220 miliard korun). Nového kola financování se mají účastnit i jiné investiční firmy. Celkově by ohodnocení OpenAI stouplo až na 29 miliard dolarů, v přepočtu 650 miliard korun.

Firmy jednají o možném financování již několik měsíců, uvedly zdroje, které si nepřály být jmenovány. OpenAI očekává, že technologický gigant do nich bude investovat po dobu několika let, nicméně žádná smlouva zatím podepsána nebyla. Ke zprávě se obě společnosti odmítly vyjádřit.

Kecálek ChatGPT ohromil veřejnost

Do povědomí veřejnosti se OpenAI dostala v prosinci 2022 díky svému chatovacímu nástroji ChatGPT. Právě o jeho zapojení do produktů a služeb Microsoftu se nyní spekuluje. Společnost OpenAI zpřístupnila ChatGPT k veřejnému testování zdarma 30. listopadu loňského roku. Během prvního týdne ho vyzkoušel více než milion uživatelů.

Firma OpenAI již v minulosti spustila projekt GPT-3, který však nebyl natolik uživatelsky přístupný jako novější ChatGPT, který nejen odpovídá na dotazy, ale dokáže udržet kontext předchozích zpráv nebo vygenerovat kód. Chatovací robot také „mimoděk“ ovládá češtinu, ačkoliv nemusí být vždy tak plynulá jako angličtina.

Co umí ChatGPT? Zatím bezplatná služba ChatGPT je generátor textu založený na velkém jazykovém modelu GPT-3.5. Uživatelé mohou s „chatbotem“ konverzovat pomocí textu, a to prakticky na jakékoli téma. ChatGPT ohromuje tím, že umí smysluplně odpovídat, vést debaty, psát články, básně nebo eseje přesně dle zadání, generovat funkční zdrojový kód… A také pořádně kecat, jak jsme popsali v tomto článku: Poprvé zdarma a česky: Umělá inteligence vysvětlí cokoli, ve skutečnosti kecá

Společnost Open AI na sebe v průběhu roku 2022 upoutala pozornost i dalšími projekty. Na jaře ukázala překvapivě použitelný model DALL-E 2 pro generování obrázků na základě textového zadání. V září zveřejnila pod licencí open source neobvykle spolehlivé rozpoznávání hlasu Whisper.

Rozšíření vyhledávače i balíku Office?

Microsoft již v minulosti investoval do OpenAI jednu miliardu dolarů a OpenAI využívá serverů Microsoft Azure k trénování a provozu svých velkých neuronových sítí. Odborníci spekulují, jak by Microsoft mohl integrovat konkrétní technologie od OpenAI do svých programů Microsoft Office 365 nebo vyhledávače Bing.

Velký potenciál je například ve využití ChatGPT při přípravě prezentací PowerPoint. Už nyní lze chatovacího robota využít k tomu, aby dle zadání vygeneroval podklady pro prezentaci. Implementace do programu by takové použití urychlila. DALL-E 2 by pak mohl pro jednotlivé slajdy namalovat libovolné a unikátní pozadí na míru. Avšak jedno z možných úskalí je odesílání citlivých dat třetí straně, protože generování textu probíhá na serverech provozovatele.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Tento slajd vygeneroval ChatGPT ve spolupráci s automatickým nástrojem PowerPoint Designer.

Firma Google zase údajně s obavami sleduje možnost zapojení ChatGPT ve vyhledávání. Lidé by totiž mohli používat chatovací nástroj k hledání a zpřesňování odpovědí.

„V Googlu vedlo zveřejnění konverzačního nástroje ChatGPT k vyhlášení červeného poplachu,“ píší The New York Times. Více než 20 let byla pozice vyhledávače Google zdánlivě neotřesitelná. „Avšak s novým druhem konverzačních nástrojů, které jsou připraveny proměnit, nebo dokonce nahradit tradiční vyhledávače, by Google mohl čelit první vážné hrozbě.“

Vyhledávač Bing.com společnosti Microsoft je dlouhodobě dvojkou na světovém trhu, ovšem s velkým odstupem. Google ovládá přes 84 procent trhu, zatímco Bing necelých devět procent.

Microsoft podle některých informací plánuje zapojit ChatGPT do vyhledávání na Bing už v březnu roku 2023. Cílem je dát do nabídky Bing.com funkci, která by přivedla část uživatelů zvyklých na Google do vyhledávače Microsoftu.

Google vyvíjí svůj vlastní chatovací nástroj založený na velkém jazykovém modelu, který je v principu velmi podobný ChatGPT. S jeho nasazením ale váhá. „Rozhodně se snažíme dostat tyto věci do reálných produktů,“ řekl Jeff Dean, vedoucí divize Google AI, pro CNBC. „Je však nesmírně důležité, abychom to zvládli správně.“

Zisky investorů jsou shora omezeny

Neobvyklá je údajná dohoda o financování mezi OpenAI a Microsoftem. Na základě podmínek financování by měl Microsoft dostávat 75 procent zisků, dokud se mu nevrátí počáteční investice. Následně společnosti připadne 49% podíl, ostatním investorům dalších 49 % a mateřská společnost si ponechá dvě procenta.

(Ne)zisková společnost OpenAI Výzkumnou laboratoř OpenAI založili Sam Altman, Elon Musk a několik dalších v roce 2015 jako neziskovou organizaci. V roce 2018 sdružení opustil Elon Musk, údajně aby se nedostal do konfliktu zájmů. Investoři do OpenAI zpočátku nalili miliardu dolarů v přislíbených investicích a zavázali se, že výzkum bude veřejně dostupný „pro dobro lidstva“. Ne všechny výsledky výzkumu ale OpenAI zveřejňovala. Například jejich generátor textů GPT-2 byl podle nich natolik mocný, že jej firma zprvu uvolnila pouze pro vybrané výzkumníky z obavy, že by mohl být zneužit ke generování falešných obsahů. Výpočetní výkon nutný pro trénování neuronových sítí je drahý, a zakladatelé OpenAI si uvědomili, že nezisková organizace by tím měla svázané ruce. Pokusili se tedy najít kompromis mezi altruismem a pragmatismem. Výsledkem je OpenAI LP, zisková divize, do které mohou investoři vložit prostředky. Každý investor ale musí podepsat, že souhlasí s tím, že OpenAI bude „vždy upřednostňovat bezpečnost umělé inteligence před generováním zisků“. Foto: OpenAI Smlouvy pro zaměstnance i investory OpenAI začínají velkými fialovými rámečky, které varují před tím, že přednost bude mít vždy princip „zajistit vývoj bezpečné obecné umělé inteligence pro dobro celého lidstva“. Mezi prvními velkými investory byla právě firma Microsoft, která v létě 2019 vložila do OpenAI miliardu dolarů. Šlo o prostředky, které OpenAI plánovala utratit převážně za výpočetní výkon. Z velké části jsou to právě výkonné servery platformy Azure společnosti Microsoft. V roce 2020 pak Microsoft oznámil, že OpenAI firmě poskytla „exkluzivní“ licenci na generátor textu GPT-3, což si vysloužilo kritiku mimo jiné od spoluzakladatele OpenAI Elona Muska: „To se zdá být opakem otevřenosti. OpenAI je v podstatě v zajetí Microsoftu.“ Samotné zisky pro investory jsou shora omezeny stonásobkem jejich původní investice. „Případné přebytečné výnosy jdou na konto neziskové organizace OpenAI,“ vysvětlili zakladatelé. „Naším cílem je zajistit, aby většina hodnoty (peněžní či jiné), kterou vytvoříme, byla v případě úspěchu přínosem pro všechny, proto si myslíme, že toto je důležitý první krok.“

Nicméně investorské firmy mají stanovený strop a ze svých zisků si mohou ponechat pouze stonásobek svého vkladu a zbytek musí investovat zpět do společnosti OpenAI.