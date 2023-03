TechMIX: Umělé inteligence v kancelářích přidají na produktivitě i chaosu

Nebo příklad s poradou přes Microsoft Teams: Řekněme, že jste chvíli nedávali pozor. Zeptáte se kopilota, o čem se kolegové bavili, a on vám to shrne třeba takto: „Zdá se, že skupina má smíšené pocity ohledně stavu zásob. Na jedné straně jsou spokojeni s kategorií bioobalů, která má krátkou dodací lhůtu a pobídky pro zákazníky. Na druhé straně mají obavy z kategorie obnovitelných zdrojů energie, která má dlouhou dodací lhůtu a problémy s dodavatelským řetězcem.“ (Toto je příklad z předtočené prezentace, berme jej tedy s rezervou.)

Zní vám to jako pohádka? Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. A teď nemyslím jen to, že v reálném použití bude nejspíš kopilot dělat občas chyby, halucinovat a kecat. Já jsem si při sledování prezentace Microsoftu spíše říkal, že i když bude fungovat perfektně, nebude to vždy ku prospěchu věci.