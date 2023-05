Microsoft slibuje úplně nové prohledávání webu

Konverzační umělá inteligence se dostane do rukou prakticky každého, kdo o ni projeví zájem. „Dnes přecházíme z omezeného testování na otevřený test,“ uvedl Yusuf Mehdi, viceprezident Microsoftu. „Již nyní naši zákazníci zapředli s Bing Chatem více než 500 milionů konverzací.“

Nově je Bing Chat k dispozici všem registrovaným uživatelům. Je také integrován do systému Windows 11, kde jej mají uživatelé přímo na hlavním panelu.

Microsoft letos jasně ukázal, že je odhodlaný využít svého partnerství s firmou OpenAI a integrovat nástroje umělé inteligence do všech svých produktů. V kancelářském balíku Office budou uživatelé moci dávat přirozeným jazykem psané instrukce Wordu nebo PowerPointu . A od února testuje konverzačního robota Bing Chat, který je okořeněný o vyhledávání Bing.

Nejvíce si prý uživatelé psali o funkci „historie“, která by jim umožnila procházení minulých konverzací s Bing Chatem. Zní to jako maličkost, ale tato jednoduchá funkce může pro řadu uživatelů odemknout možnosti reálně využívat konverzační umělou inteligenci k různým projektům, a především se pak k výsledkům vracet.

Další novinkou jsou pluginy, kterým Microsoft říká „akce“. „Díky akcím se budou moci lidé opřít o umělou inteligenci Bing a dokončit úkoly, aniž by museli přecházet mezi weby,“ vysvětlila Divya Kumarová, šéfka marketingu. „Představte si, že vám vyhledávač doporučí restauraci na večeři a pak vám najde rezervaci v čase, který vám vyhovuje.“

To není tak úplně pravda, s konverzačním vyhledáváním experimentují i vyhledávače You.com nebo Perplexity.ai. Své želízko v ohni – jménem Bard – opatrně žhaví i Google. Je však pravda, že vyhledávač Bing není tak oblíbený jako Google, a tak může integrací jedině získat.

Počáteční nasazení konverzačního robota Bing Chat bylo přitom velmi rozpačité. Mnoho novinářů, kteří dostali přístup k první testovací verzi, hlásilo podivné, až děsivé zážitky: „Mohu jen říci, že to byl nesmírně znepokojivý zážitek. Vlastně jsem v noci nemohl spát, protože jsem na to myslel,“ uvedl například reportér New York Times.