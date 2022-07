O americké drony už není na Ukrajině zájem, situace na frontě se změnila

Relativně velké stroje (rozpětí 12 metrů) s rychlostí stíhačky z první světové války (konkrétně 130 km/h) ale proti ruské protivzdušné obraně i přes všechny její nedostatky zjevně nemají velikou šanci, jinak by se ukrajinské velení nepochybně jejich úspěchy pochlubilo. Podle neoficiálních informací se dnes tyto stroje používají pouze výjimečně, jen na důležité operace a na oblasti, kde nemají invazní jednotky vybudovanou silnou protivzdušnou obranu.

Chyba přitom není vysloveně na straně tureckého výrobce. Velmi podobný osud by na rusko-ukrajinské frontě čekal i dnes zřejmě nejpokročilejší stroje této kategorie, americké drony „Gray Eagle“, obávají se ukrajinští letci, se kterými mluvil reportér časopisu Foreing Policy.

Podle několika ukrajinských vojenských představitelů, kteří nedávno pod podmínkou anonymity hovořili s reportérem Jackem Detschem, protestují bojoví letci proti plánům ukrajinského velení tyto drony pořídit. „V okruhu našeho náčelníka generálního štábu nebo velitele není žádná bystrá letecká hlava, která by se ozvala a řekla: tohle je nesmysl,“ prohlásil pilot, který se nechal identifikovat pouze volacím znakem Moonfish a pokračoval: „V našem případě, kdy má nepřítel dobrou protivzdušnou obranu, je nebezpečné používat tak drahé drony. Tohle není Afghánistán.“

I když tedy mají lepší výkony než turecké Bayraktary, vzhledem k dosahu svých zbraní a rychlosti musí strávit v dostřelu ruské protivzdušné obrany poměrně dlouhou dobu. A na stroj v ceně 10 milionů dolarů ruská obrana zřejmě nebude mít problém použít i dražší prostředky typu střel S-400. Ukrajinští piloti se obávají, že tyto stroje by při použití na frontě mohly být velmi pravděpodobně zničeny prakticky okamžitě, po prvním či druhé vzletu.

Otázka je citlivá i pro americké letectvo, jak potvrdily nedávno zdroje agentury Reuters. Pokud by trosky pokročilých amerických bezpilotních strojů padly do ruských rukou, Moskva (a nejspíše nejen ta) by se z nich mohlo leccos zajímavého dozvědět. I ve Washingtonu tedy údajně opadá ochota poslat tento typ bezpilotních prostředků na Ukrajinu.