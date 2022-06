Rusko má své kamikaze drony. Ovšem s jinou cenovkou než Ukrajina

Válka na Ukrajině je jedním z několika konfliktů, které ukazují přínos bezpilotních letounů na dnešním bojišti. Nejde o zbraň, která by války dokázala rozhodnout sama, ale za vhodných okolností může být extrémně důležitá.

Dalším typem „autonomních leteckých složek“ jsou pak drony, které jsou přímo určené k ničení nepřítele. Na Ukrajině (na obou stranách) to mohou být běžné stroje, které k sobě mají provizorně připevněnou nějakou munici, třeba ruční granáty nebo minometné granáty. Ale kromě toho obě strany nasadily už i drony vyvinuté speciálně ke „kamikaze“ útokům. Jednoduše to lze shrnout tak, že jde o malý bezpilotní letoun, který v sobě nese nějakou výbušninu a na cíl řízeně „spadne“, aby ho zničil.

Ukrajinská strana by měla postupně mít k dispozici nejméně několik stovek kusů amerického systému Switchblade, o kterém jsme již psali . Objevily se první záběry z jeho nasazení, takže se zdá, že je ukrajinská strana opravdu používá.

Ruský kamikaze dron Kub (Krychle) vznikl ve firmě Zala-Aero, která se před několika lety stala součástí společnosti Kalašnikov. Dron je to de facto nový, veřejnosti se představil poprvé v roce 2019. Ruská armáda ho přijala do výzbroje až v roce 2021 a výroba měla začít v letošním roce. Na Ukrajině se tedy používají první sériové, možná i předsériové kusy.

Podobně jako jiné ruské drony se vypouští do vzduchu s pomocí velkého „praku“. Celý stroj váží zhruba tři kilogramy, z toho jeden kilogram připadá na „bojový náklad“. Větší část hlavice tvoří množství kovových kuliček, jen malou část pak výbušnina, která je rozmetá ve směru letu dronu. V principu jde o něco podobného jako výstřel z brokovnice.

Jak jsme říkali, ruská armáda nemá strojů Kub k dispozici mnoho, přesné množství je ovšem neznámé. Jeden důvod jejich nízkého množství by mohla být i cena: oficiálně ji výrobce neuvádí, ale některé zdroje údajně mluví o ceně kolem 160 tisíc dolarů za kus (tedy zhruba 3,7 milionu korun).

To je rozhodně velmi překvapivá částka. Cena výrazně většího a výkonnějšího „kamikaze“, izraelského dronu Harpy, s doletem řádově stovek kilometrů je podle odhadů zhruba poloviční. Americký Switchblade 300 podle odhadů vyjde na 6 tisíc dolarů za kus, tedy cca 140 tisíc korun.

Na druhou stranu, drony Switchblade se vyrábějí víceméně kontinuálně více než 10 let a celkem se jich vyrobily nejméně tisíce kusů. Kub je čerstvě zavedený a uváděná cena může zahrnout ještě náklady na výzkum a vývoj.

Další možností, kterou je v ruském prostředí asi rozumné brát v úvahu, je to, že je cena výrazně „cinknutá“. Ruská armáda v nedávné době prokazatelně, i podle ruské vojenské prokuratury, platila za předražené dodávky. Extrémním příkladem je snaha o modernizaci lodě Petr Veliký na počátku minulé dekády. Šlo o kontrakt na 11,7 milionu dolarů (cca 270 milionů korun při dnešním přepočtu). Z nich byly falešně vykázány zhruba tři čtvrtiny.

Petr Veliký je atomový křižník, společnost neměla ani povolení, ani zařízení, aby na takové lodi pracovala – přesto již předtím několikrát vyhrála kontrakty na opravu pohonů jaderných ponorek. Ale v případě Petra Velikého to tak nevadilo, protože většina vykázaných oprav se stejně vůbec neprovedla a zřejmě nebyly ve většině případů zapotřebí.

I když se tedy odhadovaná cena za dron Kub zdá na pohled velmi podivnou, v ruské armádě by nešlo o ojedinělý případ. A jen by to dokládalo, že i když obě strany mají velmi podobné zbraně, výsledek na bojišti může být velmi odlišný. Což samozřejmě neznamená, že ruská armáda není schopná bojovat – na bojišti evidentně dokáže některé zbraně, hlavně tradičně silné dělostřelectvo, nasazovat účinně.