Rychlotesty na covid mohou prozradit víc než jen, že v sobě máte virus

To znamená, že v testu není vlastně jeden jediný detektor, jediné čidlo, ale nespočetné množství malých. Čím více bílkovin z viru je v původním vzorku, tím více se jich pak může zachytit na proužku, který oznamuje výsledek. A to také znamená, že čím více viru ve vzorku je, tím tmavěji a rychleji se vybarví.

Množství viru ve slinách či výtěru z nosu je přitom důležité: poměrně dobře naznačuje, jak je dotyčný v daném okamžiku nakažlivý. A to bez ohledu na to, zda má jasné příznaky či nikoliv – a také bez ohledu na variantu viru, která v jeho těle cirkuluje. Alespoň zatím se totiž neobjevila žádná, která by byla natolik odlišná, že by běžným testům „unikala“.