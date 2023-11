Chuť na ryby z akvárií roste. Kde stával sklad, dnes na souši chovají lososy

Technologie pěstování ryb a dalších živočichů se navíc s růstem poptávky zdokonaluje. A proto se objevují stále lepší a větší nádrže. A to i daleko od moře. Jako třeba jedna v bývalém skladu nedaleko Miami. Kalifornská firma Bluehouse Salmon tam napodobuje přirozené životní prostředí lososů tak, že udržuje správnou teplotu, slanost vody i osvětlení. A ekologicky k tomu využívá biomasu.

„Jsme první, kteří dostali celý proces chovu lososa na pevninu, do nádrže, od jikry po výlov. Ale stálo to hodně se toho naučit, ať už jde o technologie, stavbu nebo časování,“ říká v úvodní videoreportáži SZ Tech vedoucí prodejů a marketingu podniku Damien Claire.

A jak se vlastně tažné ryby, které mají poměrně náročný životní cyklus, v bývalém skladu od jikry až do výlovu chovají?

„Aby bylo jasno, ta narůžovělá oranžová, co vidíte, je ve skutečnosti žloutkový váček a ne samotná ryba. Proto, aby až se ryba vylíhne, tak se k ní přichytil. A prvních pět až šest týdnů se z toho oranžového žloutkového váčku bude krmit,“ popisuje Claire v reportáži SZ Tech celý proces.

„Poté, co se ryby vylíhnou a dokončí fázi krmení ze žloutkových váčků, přemístíme je. Přineseme plata a přemístíme je manuálně do našeho úvodního vykrmovacího oddělení. Právě tady začínají ti malí na dně nádrže a pomalu se dostávají výš k hladině, aby se začali krmit sami,“ ukazuje.

„Jak můžete vidět, při dalším procesu přemístění už s rybami přímo my nezacházíme. Ryba je pumpována skrz pomalý proud, skrz trubky na zemi a míří k mřížce, skrze kterou padají přímo do dalších nádrží, kde stráví dalších sedm týdnů. K tomu procesu přemisťování ryby dochází až sedmkrát ve sladkovodní fázi a pak ještě dvakrát až třikrát ve fázi se slanou vodou,“ dodává.

„Ryba prochází vnitřními změnami. Začíná připravovat své orgány na dýchání ve slané vodě a také z nahnědlé zelené mění barvu na stříbrnou. Jakmile je připravená, tak ji necháme projít první zimou – snížíme teplotu a osvětlení. A jakmile přestane plavat v nádrži proti proudu a obeplouvá celou nádrž s proudem, víme, že je teoreticky připravena plavat do oceánu,“ doplňuje Claire.

„Myslím, že tady je to o inkluzi, o tom, být lídry, zkusit hnát průmysl vpřed a zkusit být co nejudržitelnější, co můžeme, protože krmit celý svět bude vyžadovat víc než jedno řešení,“ říká na konec videoreportáže SZ Tech zástupce firmy.