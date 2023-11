Češi jako první získali povolení k výrobě umělého masa pro zvířata

Získáním povolení se nyní bude pokoušet přesvědčit přibližně 15 výrobců krmiv pro mazlíčky, aby toto maso vyzkoušeli a sami uvažovali o jeho výrobě za pomoci know-how od BMT. Cesta to nebude vůbec jednoduchá. Zakladatel firmy Roman Kříž dříve pro SZ Byznys uvedl, že k výrobě je potřeba na míru postavený bioreaktor, který může vyjít na stovky milionů korun.

Nejdál však Češi ve výrobě laboratorního masa nejsou. Výroba pro zvířata je mezizastávkou na cestě za produkcí masa pro lidi například v podobě hamburgerů a steaků. Strukturou a chutí by mělo být k nerozeznání od masa ze zvířat. To se zatím podařilo jen americké potravinářské společnosti Eat Just, která získala povolení pro prodej svého kuřecího kultivovaného masa v Singapuru. V červnu americké ministerstvo zemědělství udělilo povolení kuřecímu masu, které z buněk drůbeže vyrábí kalifornské startupy Upside Foods a Good Meat.