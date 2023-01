Pro mazlíčka cokoliv, česká firma se blíží výrobě umělého masa

Cílem firmy, která loni získala od mateřské společnosti BTL 130 milionů korun na výzkum a vývoj, je najít způsob, jak v laboratoři ze zvířecích buněk „vypěstovat“ maso na kvalitní steak, aniž by se muselo porazit jediné zvíře.

Na cestě za „svatým grálem ve vývoji kultivovaného masa“, jak svůj cíl označil zakladatel startupu Roman Kříž, má teď firma ještě jednu původně nezamýšlenou zastávku: dostat se do multimiliardového byznysu s krmivy pro domácí mazlíčky. A cíl je podle něj na dohled.

Bene Meat právě dokončuje vývoj technologie pro výrobu hlavní složky krmiv na bázi živočišných buněčných linií. A má ambice spolupracovat s výrobci PET food. Česko je totiž velmocí ve výrobě krmiv pro psy, kočky a jiná zvířata, která se exportují do celého světa.

„Máme v laboratoři ověřeno, co buňky potřebují a začínáme kultivaci v litrových až 1,5litrových bioreaktorech. Předpokládáme, že do konce března budeme mít minivýrobu v desítkách gramů denně a požádáme o povolení komerční výroby úřady v USA, Singapuru a v Evropské unii,“ řekl SZ Byznys Kříž.

Singapur je jedinou zemí na světě, kde je povolen prodej laboratorního masa k lidské spotřebě. S prodejem už začal kalifornský inovátor v oblasti stravy pro vegany Just Eat, do kterého investoři vložili v přepočtu už miliardy korun.

Globálně se v oblasti vývoje masa z uměle namnožených buněk snaží uspět celá řada společností, mimo jiné také brněnský startup Mewery. Ve světovém měřítku jsou to například společnosti Mosa Meat, izraelská Aleph Farms, jíž podporuje herec Leonardo DiCaprio, Upside Foods a další.

Výhodami kultivovaného masa mají být jeho ekologické, etické a zdravotní benefity. Maso z laboratoře nepochází ze živých zvířat, jejichž chov dle řady studií zatěžuje životní prostředí, a neobsahuje žádná antibiotika.

Sto korun za kilogram

Když všechno půjde dobře, mohl by český startup Bene Meat Technologies mít do konce roku hotovou výrobní linku, na níž si ověří, že výroba kultivovaného masa bude fungovat i v podmínkách sériové výroby, kdy by bylo možné vyrábět řádově tuny masa denně.

„Neměl by to být problém. Všichni se shodují na tom, že co bude fungovat v deseti litrech, tak půjde škálovat do jakékoliv velikosti. Bude to jen otázka zvětšení zařízení,“ věří Kříž.

Předpokládáme, že operativní náklady při velkovýrobě by neměly přesáhnout zhruba 4 eura za kilogram masa, orientačně sto korun českých. Roman Kříž, zakladatel Bene Meat Technologies

Bene Meat Technologies se ale věnuje výzkumu a vývoji a u toho by chtěla nejspíš zůstat. Dál by chtěla poskytovat know-how výrobcům krmiv. Výroba kultivovaného masa ve sterilním prostředí bude podle hrubých odhadů vyžadovat velké investice do bioreaktoru a dalších technologií.

„Řekněme, že modul, který by vyráběl deset tun denně, by se investičně mohl pohybovat v nákladech okolo půl miliardy korun,“ odhadl Kříž. „Předpokládáme, že operativní náklady při velkovýrobě by neměly přesáhnout zhruba 4 eura za kilogram masa, orientačně sto korun českých,“ dodal.

Dalšími náklady kromě technologií při výrobě budou přímé náklady na výrobu, kam patří médium, růstové faktory, lidské zdroje, energie a další. Pomocí kultivačního média se buňky množí v bioreaktoru. Vyrábět se dá například ze sóji, kvasinek, řas nebo jiných rostlinných produktů.

Na Západě je cena vedlejší

Masu, které se dnes ve velkém měřítku používá při výrobě krmiv, jako je separát nebo vnitřnosti, zřejmě umělé maso nebude schopné cenově konkurovat. Bene Meat však věří, že s produktem u výrobců krmiv přesto uspěje. Mimo jiné proto, že roste zájem o prémiová krmiva s kvalitnějšími surovinami a výrobci i zákazníci více zohledňují aspekt udržitelnosti.

Z průzkumu společnosti NMS Market Research pro Bene Meat Technologies z října 2022 vyplývá, že 67 procent lidí by bylo ochotno kultivované maso ochutnat. 42 procent by si jej koupilo, 44 procent lidí by si koupilo konzervu pro psa či kočku. Důležité je pro potenciální zájemce zdravotní nezávadnost a nižší cena.

Jinou motivaci mají spotřebitelé v západní Evropě, ukázal průzkum Good Food Institute. Hlavní pro ně totiž není cena, ale ekologický aspekt a s tím spojená ochota si za toto maso připlatit. Naopak Češi dle závěrů tuzemského průzkumu nejsou příliš ochotni vnímat kultivované maso jako prémiový produkt a připlatit si za něj.