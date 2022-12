Řezníci a uzenáři vytáhli do boje proti vegetariánským párkům

Česká protistrana se ale brání. „Již v současné době jsou rostlinné produkty výrazně diskriminovány například chybějícími dotacemi. Maso je naopak podporováno, a to i v rámci nedávné kritizované kampaně Žeru maso, financované z veřejných peněz. Není třeba nadále bránit nakupujícím učinit informované rozhodnutí, které je navíc v souladu se samotnou politikou Unie a strategií Od zemědělce ke spotřebiteli, a proto jsme proti dalšímu omezování i co se týče označování,“ uvádí za ProVeg Česko Eva Hemmerová.

Kvůli evropské vyhlášce se už přejmenovalo například Nemléko, zmizelo i označení Mandlové mléko. „Už jsme řadu výrobků zakázali, respektive přitlačili výrobce ke změně názvu. Byl to příklad i výrobku, který nesl název Ml*ko, který nějakými svým vlastnostmi připomínal mléko, ale nebyl to produkt z mléčných žláz, což je definice mléka. Často jdou ty názvy na hranu právní předpisů. O stížnostech víme a je to něco, čím se zabýváme,“ reagovala mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

„Když někdo napíše, že je to rostlinná mozzarela, nebo rostlinný čedar je to špatně. Sice to není ve vyhrazených pojmech, ale název je samozřejmě slučitelný jenom se sýrem,“ dodává Kopáček. Pak by z trhu mohly zmizet například názvy jako rýžová mozzarela, nebo jemné plátky Čedar rostlinné.