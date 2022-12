Místo masa hmyz a výlisky z jablek. Alternativní stravy pro zvířata přibývá

Vafo plánuje navýšit do roku 2025 využití ekologických proteinů (tedy hmyzu a rostlinných proteinů) o polovinu oproti dnešku.

„Používáme třeba kuřecí separát, vnitřnosti nebo výlisky z výroby ovocných džusů či mrkve. Jsou to vyřazené suroviny z průmyslové výroby. Separát by se nedal použít do párků pro lidi,“ říká Čápová. Potraviny s druhou šancí podle firmy produkují výrazně méně emisí CO2 než ostatní potraviny.