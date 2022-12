Čína ujela světu. První obří baterie bez lithia má energii pro 200 tisíc lidí

V Číně byla totiž letos uvedena do provozu první velká baterie, která by mohla být v některých oblastech zajímavým konkurentem a nástupcem lithiových baterií.

Z různých důvodů situace není úplně identická, jisté společné rysy se tu najdou. Evropa i proto – a také proto, že to je prostě výhodné – investuje do nových závodů na výrobu baterií, automobilky a další zájemci zase zoufale shánějí nové zdroje surovin. Včetně zatím ne úplně úspěšně završených snah o rozjezd těžařského průmyslu v Evropě, například na českém Cínovci .

Zatímco Západ tedy dohání lithiové baterie, je otevřenou otázkou, zda mu zároveň trochu neujíždí vlak v dalších bateriových technologiích. Právě v Číně byla totiž letos uvedena do provozu první velká baterie, která by mohla být v některých oblastech zajímavým konkurentem a nástupcem lithiových baterií. Na stejné technologii se v Evropě pracuje proti tomu v „kapesním měřítku“. Zajímavou roli v tom hrají i čeští výzkumníci .

To je poněkud vyšší cena než ta, za kterou se dnes dodávají velká lithiová úložiště (pásmo cca 300 až 400 dolarů za kWh u velkých úložišť ). Průtočné baterie mají ovšem své výhody, navíc jde o první podobně velký projekt tohoto druhu a trh není vůbec konkurenční. V tuto chvíli neexistují jiní dodavatelé, kteří by byli schopni takto velkou zakázku splnit.

V tomto kontextu je přitom zajímavé, že technologie, kterou výrobce rekordní čínské baterie používá, má svůj původ ve Spojených státech – a to přímo ve státem dotovaném výzkumu. Licence na využití technologie byla dokonce vázána na to, aby se výsledné baterie „z velké míry“ vyráběly na půdě Spojených států.

Povolení k využití získala původně americká společnost, která ovšem dlouho nemohla získat investora. Nakonec našla čínského partnera, který ovšem výrobu, a nakonec i vývoj, přenesl výhradně do Číny. Americké ministerstvo energetiky, které mělo na dodržování licence dohlížet, si několik let této skutečnosti nevšimlo. Zareagovalo – a licenci čínské firmě odebralo – až ve chvíli, kdy se na držitele licence zeptali reportéři rádia NPR . Podle hlasů z oboru to není nic nezvyklého, úřad prostě má dlouhodobý podstav a nezvládá v tomto ohledu plnit své zákonné povinnosti.

V americké laboratoři vyvinutý elektrolyt byl opět založen na solích vanadu rozpuštěných ve směsi kyseliny sírové a nově také kyseliny chlorovodíkové. Směs umožňuje zlepšit rozpustnost solí vanadu, díky čemuž je možné dosáhnout vyšších energetických hustot (nad 20 kWh na m³). To je pořád příliš málo na to, aby baterie posloužila pro nějaké dopravní prostředky. Ale i u baterie, která bude stát na jednom místě, jsou menší rozměry výhodou. Už proto, že je zapotřebí méně elektrolytu, který také něco stojí.

Výhodou je i nižší citlivost na teploty. Baterie s chlorným elektrolytem údajně mohou pracovat v rozmezí zhruba 0–50 °C. To stále není ideální, baterie stále vyžaduje spolehlivý systém na řízení teploty, ale proti starším typům je to zlepšení.

Čínská společnost Rongke Power, která baterii pro Ta-lien vyráběla, by tedy už neměla mít přístup k americké technologii. Není jasné, zda a do jaké míry se to podepíše na jejím postavení současné jedničky – kterou je alespoň podle letošní zprávy o stavu oboru. V Číně se rozběhla totiž nejen výroba, ale také výzkumný program, a to ve spolupráci s tamními výzkumnými ústavy.