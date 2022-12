Xixoio má stejného investora jako tajemné baterie HE3DA

Jedním z kanálů pro získávání peněz do HE3DA je právě firma Battery Corporation. Deník E15 v srpnu napsal, že po menších částkách už od investorů vybrala 150 milionů korun. Ambicí společnosti je získat až 850 milionů. Peníze do Battery Corporation svěřily podle deníku i známé osobnosti. Konkrétně miliardář a kandidát na prezidenta Karel Janeček, zpěvák Tomáš Klus a herec Jaroslav Dušek. Posledně jmenovaný herec byl dříve rovněž investorem v Xixoio. Na čas dokonce seděl v dozorčí radě firmy.

Do Xixoia investuje i celá Battery Corporation. Z veřejně dostupných údajů není zřejmé, kolik do finančního startupu poslala a jaký kapitál k tomu využila. Redakce SZ Byznys zaslala firmě i jejímu akcionáři Machalickému dotaz, zda jsou to peníze, které původně vybrala za účelem investice do baterií HE3DA. Společnost na otázky nereagovala.