V sídle Xixoio zasahuje policie

Policie prohledává kanceláře společnosti Xixoio nabízející investice do digitálních tokenů. Informaci o zásahu ověřila redakce SZ Byznys přímo v sídle společnosti v Praze 8. Bez dalších podrobností policisté na místě potvrdili, že tam provádějí úkony v trestním řízení. Redakci se zároveň podařilo zjistit, že policie dorazila za představiteli firmy.

Cílem Xixoio je vytvoření digitálního systému, kam si firmy budou chodit pro nový kapitál. Má to být alternativa vůči tradičnímu financování například prostřednictvím bank nebo dluhopisů. Na rozvoj systému nyní start-up shání peníze, a to od drobných klientů prostřednictvím prodeje tokenů. To je digitální obdoba dluhopisů. V produktových podmínkách svého tokenu Xixoio mimo jiné uvádí, že klienti nemají jakýkoliv nárok na vrácení peněz.