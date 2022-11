Dlouhé výslechy, podezření z podvodu a praní peněz. Co se děje s Xixoio

Cílem společnosti Xixoio je vytvoření digitálního systému, kam si firmy budou chodit pro nový kapitál. Má to být alternativa vůči tradičnímu financování například prostřednictvím bank nebo dluhopisů. Na rozvoj systému vybírá startup peníze, a to od drobných klientů prostřednictvím prodeje tokenů. To je digitální obdoba dluhopisů nebo akcií. Lidé už takto, zvláště po loňské masivní reklamní kampani, nalili do startupu Xixoio stovky milionů korun.