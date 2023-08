I větrák se dá vylepšit. Výstava ukazuje novinky pro boj s letními vedry

Tamní podnikatelé jsou motivovaní víc než kdokoliv jiný na světě především kvůli tomu, že japonská populace je nejstarší na světě – věkový medián , tedy střední hodnota, činí 48,6 roku. Pro srovnání: v Česku je to o 5,3 roku méně. A údaje z roku 2020 od japonského ministerstva životního prostředí ukazují, že 86 procent úmrtí z tepla bylo zaznamenáno u věkové skupiny lidí přes 65 let.

„Nikdy jsme nečekali, že se globální oteplování dostane na tuto úroveň. Věděli jsme, že teploty rostou, ale jako kdokoliv jiný jsme mysleli, že se to děje mírným tempem. Ale teď je to obrovský problém v celosvětovém měřítku a to jsme nikdy nečekali,“ přiznává Tanaka.

„Opravdu to není nic, co by se jedlo. Spíše nad tím uvažujte jako nad ledem, který můžete pít. Má to texturu, která je pocitově blíž k tekutině, takže můžete prostě pít led. A proto tomu říkáme ‚led, který můžete pít, ne jíst‘,“ vysvětluje Masako Tojama, prezident Akagi Foods.