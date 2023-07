Roztočila se největší větrná turbína na světě. Energií uživí celé město

Čínská společnost Three Gorges Energy uvedla do provozu dosud největší větrnou turbínu na světě. Její rotor v průměru, neboli od konce jedné čepele přes generátor ke konci druhé čepele, měří ohromujících 260 metrů.

Pro lepší představu - Žižkovská věž v Praze dosahuje 216 metrů, takže oproti té je to ještě o pětinu víc, anebo to je zase o pětinu méně, než kolik má na výšku Eiffelova věž v Paříži, která ční 324 metrů nad srdcem Francie.

Kolosální větrník s označením MingYang Smart Energy MySE 16-260 stojí na 152 metrů vysoké věži, která toho nese skutečně hodně. Jeho střed totiž utváří otočná gondola, uvnitř které je strojovna s ložiskem rotoru s brzdou, kterým prochází hřídel roztáčená větrem opírajícím se do čepelí a pohánějící generátor - celé soukolí váží 385 tun, přičemž každý z trojice nylonových listů dlouhých 123 metrů přidává ještě dalších 54 tun.

Vzhledem k tomu, že rekordní břity by se prořezávaly vzduch méně než 30 metrů nad zemí, postavili Číňané takový stroj na moři, a to v provincii Fu-ťien, kde v Tchajwanském průlivu využívá efektu přírodně vznikajícího „větrného tunelu“.

Právě v této lokaci se podle skupiny Three Gorges Group dostává vítr po většinu roku - přesně tedy 200 dní a víc, i nad rychlost 51 kilometrů za hodinu, což je už nad hranicí sedmé z 12 úrovní Beaufortovy stupnice, která je specifikována jako „prudký vítr“ schopný pohybovat celými stromy a rozbouřit moře.

Dosavadní rekordman, turbína V236 od Vestas Wind Systems v Dánsku spuštěná v lednu, měla o jeden megawatt méně, a to byl její průměr menší o 24 metrů.

Převedeno na elektřinu, obří čínský větrník posílá každým svým otočením do rozvodné sítě až 34,2 kilowatthodiny, a jeho provozovatel odhaduje, že ročně to může vyrobit přibližně 66 GWh. Čistou, zelenou energií tak podle firmy Three Gorges Energy bude zásobit okolo 36 tisíc domácností.