Česká firma nabízí reaktor měnící odpad na energii i teplo, a bez emisí

„Tu energii, kterou získáváme zplyněním kalů a vitrifikací (přeměnou materiálu na sklo) anorganické části, tak ta stačí na ten proces samotný. To znamená, že toto není příklad, kde bychom vyráběli energii pro ostatní obyvatelstvo. Ale nepotřebujeme žádnou energii k tomu, abychom je zpracovali. Kdybychom do této velikosti reaktoru dali například komunální odpad, což v budoucnost jistě jednou budeme dělat, tak bychom tím uspokojili město, jako je třeba Česká lípa,“ dodává pro redakci Kahlen.

„Konkrétně tento reaktor, který vidíte tady za mnou, je reaktor, který byl postaven na energetické využití čistírenských kalů. Ty by se už neměly vozit na pole, a tudíž je nutno s nimi nějakým způsobem nakládat tak, aby nepoškozovaly životní prostředí, a my chceme, aby se maximálně energeticky využily. Reaktor odpovídá asi městu, jako jsou Karlovy Vary – něco okolo 50 tisíc obyvatel. Pro ty by čistírenské kaly, které my tady jsme schopni energeticky zpracovat, stačily,“ doplňuje dál zakladatel firmy.