Další nápad na odstraňování CO2. Startup má speciální reaktor s řasami

Podle analýz OSN ale svět míří současným tempem ke katastrofálním 2,5 stupně do konce tohoto století. EU proto svůj cíl snížit emise do roku 2035 aktualizovala o dva procentní body na 57 procent.

Třeba podle českých ekologických organizací to je ale stále nedostačující a unie by do té doby měla snížit objem skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší snížit o 65 procent. A někteří experti tvrdí, že i cíl nulových emisí k roku 2050 musí nahradit cíl negativních emisí, čili aby se CO2 začal z ovzduší i odčerpávat.